Bodrum'da seyir halindeki cipte çıkan yangın söndürüldü
Muğla'nın Bodrum ilçesinde seyir halindeki cipte çıkan yangın söndürüldü.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde seyir halindeki cipte çıkan yangın söndürüldü.
Yalıkavak Mahallesi Değirmenler mevkisinde sürücüsü ve plakası henüz öğrenilmeyen cipten dumanların yükseldiğini gören sürücü aracını yol kenarına çekti.
Kısa süre sonra alevler aracı sardı. İhbar üzerine bölgeye giden itfaiye ekipleri yangını güçlükle söndürdü.
Yangında lüks cip kullanılamaz hale geldi.
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