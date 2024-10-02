Muğla'da çeşitli suçlardan aranan 102 kişi yakalandı
Muğla ve ilçelerinde, aranan kişilere yönelik gerçekleştirilen uygulamada 102 kişi yakalandı.
Muğla ve ilçelerinde, aranan kişilere yönelik gerçekleştirilen uygulamada 102 kişi yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, aranan kişilere yönelik çalışma yürütüldü.
Bu kapsamda yapılan uygulamada, kesinleşmiş hapis cezası bulunan 23 kişi ve çeşitli suçlardan aranan 79 kişi gözaltına alındı.
Kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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