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        Muğla'da çeşitli suçlardan aranan 102 kişi yakalandı

        Muğla ve ilçelerinde, aranan kişilere yönelik gerçekleştirilen uygulamada 102 kişi yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.10.2024 - 19:03 Güncelleme: 02.10.2024 - 19:03
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        Muğla'da çeşitli suçlardan aranan 102 kişi yakalandı
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        Muğla ve ilçelerinde, aranan kişilere yönelik gerçekleştirilen uygulamada 102 kişi yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, aranan kişilere yönelik çalışma yürütüldü.

        Bu kapsamda yapılan uygulamada, kesinleşmiş hapis cezası bulunan 23 kişi ve çeşitli suçlardan aranan 79 kişi gözaltına alındı.

        Kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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