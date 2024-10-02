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        Bodrum'un tarihi yel değirmenlerinde "Sinemada İtiraz Ediyorum" gösterildi

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen 12. Bodrum Türk Filmleri Haftası ve CineBodrum Sinema Sektör Zirvesi kapsamında, tarihi yel değirmenlerinde "Sinemada İtiraz Ediyorum" isimli tek kişilik gösterim beyaz perdeye yansıtıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.10.2024 - 23:07 Güncelleme: 02.10.2024 - 23:12
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        Bodrum'un tarihi yel değirmenlerinde "Sinemada İtiraz Ediyorum" gösterildi
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        Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen 12. Bodrum Türk Filmleri Haftası ve CineBodrum Sinema Sektör Zirvesi kapsamında, tarihi yel değirmenlerinde "Sinemada İtiraz Ediyorum" isimli tek kişilik gösterim beyaz perdeye yansıtıldı.

        Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü, Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Bodrum Belediyesinin desteği, DenizBank'ın ana sponsorluğunda, Bodrum Sinema ve Kültür Derneği (BSKD) ev sahipliğinde etkinlik düzenlendi.

        Bodrum Ticaret Odasının katkısıyla yöresel ikramların da yapıldığı etkinliğe sanatseverler yoğun ilgi gösterdi.

        Oyuncu ve senarist Müfit Can Saçıntı'nın katılımıyla "Sinemada İtiraz Ediyorum" isimli tek kişilik gösterim beyaz perdeye yansıtıldı. Halka açık olan film gösterimi sanatseverlerin beğenisini kazandı.

        BSKD Başkanı Cenk Sezgin, buradaki konuşmasında, geceye katılan konuklara teşekkür etti.

        Müfit Can Saçıntı da tarihi atmosferde bulunmaktan çok mutlu olduğunu belirterek, "12. Bodrum Türk Filmleri Haftası ve CineBodrum Sinema Sektör Zirvesi oldukça başarılı bir çalışma oldu." dedi.

        Gazeteci ve yapımcı Elif Dağdeviren de Bodrum'da 12 yıldır etkinliğin düzenleniyor olmasından ve tarihi alanda bulunmaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek, etkinliği düzenleyenlere teşekkür etti.

        Program yarın İstanköy (Kos) Adası'nda oyuncu, yönetmen ve yapımcıların da katılımıyla düzenlenecek etkinliklerle devam edecek.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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