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        Muğla'da antik kent yakınlarında çıkan orman yangını söndürüldü

        Muğla'nın Yatağan ilçesinde Stratonikeia antik kenti yakınlarında çıkan orman yangını ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.10.2024 - 16:17 Güncelleme: 03.10.2024 - 16:29
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        Muğla'da antik kent yakınlarında çıkan orman yangını söndürüldü
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        Muğla'nın Yatağan ilçesinde Stratonikeia antik kenti yakınlarında çıkan orman yangını ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

        Eskihisar Mahallesi'nde bulunan antik kentin yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

        Yükselen dumanı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye sevk edilen Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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