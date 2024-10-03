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        Bodrum'da makilik alanda çıkan yangın söndürüldü

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde makilik alanda çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.10.2024 - 19:29 Güncelleme: 03.10.2024 - 19:29
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        Bodrum'da makilik alanda çıkan yangın söndürüldü
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        Muğla'nın Bodrum ilçesinde makilik alanda çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

        Gümbet Mahallesi Dayılar Sokak'ta yol kenarındaki atıklarda başlayan yangın, makilik alana sıçradı.

        İhbar üzerine bölgeye, Muğla Büyükşehir Belediyesi Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.

        Otellerin bulunduğu bölgedeki yangın, itfaiye ve zabıta ekiplerinin müdahalesiyle yayılmadan söndürüldü.

        Bölgede soğutma çalışması yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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