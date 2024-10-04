Filmleri küçük ekranda izlemeye alışan yeni nesil beyaz perdeye yönlendirilmek isteniyor

ALİ BALLI - Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü Birol Güven, Kovid-19 salgını döneminde hızlanan dijitalleşmenin sinema izleme alışkanlıklarını değiştirdiğini belirterek, beyaz perde kültürünü yeni nesillere aktarma çabasında olduklarını söyledi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen "12. Bodrum Türk Filmleri Haftası" etkinliklerine katılan Birol Güven, AA muhabirine, Kovid-19 salgını döneminde her şeyin çok hızlandığını, dijital teknolojilerin hem alışkanlık hem de bağımlılık haline geldiğini söyledi.

"Yeni nesil dijital teknolojileri çok iyi kullanıyor. Cep telefonlarından, laptoplardan film seyrediyorlar. Bu sinema değil. Bunun üzerine çalışıyoruz. Beyaz perde kültürünü yaymaya çalışıyoruz. Sinema büyük beyaz perdede, yüksek sesle karanlıkta ve birlikte izlenen bir sanat etkinliğidir. Bunun dışında yapılan şeylere sinema diyemeyiz. Bence sinemadaki en büyük problemimiz bu. Maalesef artık perde kültürünü kaybediyoruz. Salon işletmecileriyle bazı önlemler düşündük. İnşallah yeni nesli beyaz perdeyle tanıştıracağız. Bunları tekrar bizim kadim kültürümüze, beyaz perde kültürüne geri döndürmenin yolunu bulmak zorundayız. Bizim en önemli işlerimizden bir tanesi bu."

Sinemayı küçük ekranlarda seyredilebilir sanat olarak gören bir nesil yetiştiğine işaret eden Güven, sözlerini şöyle sürdürdü:

Güven, beyaz perdede sinema filmi seyreden ve o tadı alan bir gencin bir daha filmleri cep telefonundan izlemeyeceğini düşündüğünü ifade etti.

Sinema filmlerinin çok özenli prodüksiyonlarla yapıldığını, filmlerde çok iyi makyaj ve ışık kullanıldığını anlatan Güven, "Bunun tek bir nedeni perdenin hata kabul etmemesi. Büyük perdeye çıkacağı için görüntü, çok özenli bir çalışma yapılır. Filmler sadece cep telefonunda seyredilirse bu kadar özenli olmasına gerek yok. Korkumuz sadece cep telefonundan seyredilen filmlerle zaman içinde büyük, kaliteli filmlerin sayısı düşmeye başlar hatta yok olabilir. O yüzden beyaz perde bizim zannettiğimizden çok daha önemlidir." diye konuştu.