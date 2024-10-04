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        Bodrum'a "Evrima" kruvaziyeriyle 283 yolcu geldi

        Muğla'nın Bodrum ilçesine "Evrima" kruvaziyeri, 283 yolcu getirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.10.2024 - 13:54 Güncelleme: 04.10.2024 - 14:01
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        Bodrum'a "Evrima" kruvaziyeriyle 283 yolcu geldi
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        Muğla'nın Bodrum ilçesine "Evrima" kruvaziyeri, 283 yolcu getirdi.

        Malta bayraklı 190 metre uzunluğundaki kruvaziyer, Bodrum Cruise Port iskelesine yanaştırıldı. Kuşadası Limanı'ndan gelen gemide, çoğunluğu ABD'li 283 yolcu ile 261 personel bulunuyor.

        Gemiden inen yolcular, gümrük işlemlerinin ardından Paşatarlası ve Kumbahçe sahilinde yürüyüş yaptı, çarşıyı, tarihi ve turistik yerleri gezdi.

        Kruvaziyer, akşam saatlerinde Santorini Limanı'na hareket edecek.

        Galeri
        Galeri

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