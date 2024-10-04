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        AK Parti Marmaris İlçe Başkanlığına Muzaffer Aravi atandı

        AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkanlığı, Marmaris İlçe Başkanlığına Muzaffer Aravi'yi atadı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.10.2024 - 14:49 Güncelleme: 04.10.2024 - 14:51
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        AK Parti Marmaris İlçe Başkanlığına Muzaffer Aravi atandı
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        AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkanlığı, Marmaris İlçe Başkanlığına Muzaffer Aravi'yi atadı.

        Aravi, yaptığı açıklamada, atanmasının sadece değişim değil, aynı zamanda bir yenilenme olduğunu belirterek, geçmişten bugüne kadar partilerine emek veren dava arkadaşlarını onurlandırarak, güçlü bir geleceğe birlikte adım atacaklarını ifade etti.

        AK Parti'de, Gençlik Kolları Başkanlığı, Yönetim Kurulu üyelikleri yapan Aravi, 31 Mart Mahalli İdareler seçimlerinde Marmaris Belediyesi Meclis Üyesi seçilmişti.

        AK Parti Marmaris İlçe Başkanlığında yarın devir teslim töreni gerçekleştirileceği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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