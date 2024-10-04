Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Gizligider, Muğla'da üreticilerle buluştu:

        Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider, üretim planlamasının doğru yapılması gerektiğini belirterek, "Son 50 yılda dünya nüfusu iki katına çıktı. Kentleşme ise yüzde 37'den yüzde 57'ye çıktı. Doğal afetler 5 katına çıkmış ve bunun zararı 250 milyar dolar. Tarım sektörü de doğrudan bundan zarar görüyor." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.10.2024 - 18:50 Güncelleme: 04.10.2024 - 19:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Gizligider, Muğla'da üreticilerle buluştu:
        ABONE OL
        ABONE OL

        Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider, üretim planlamasının doğru yapılması gerektiğini belirterek, "Son 50 yılda dünya nüfusu iki katına çıktı. Kentleşme ise yüzde 37'den yüzde 57'ye çıktı. Doğal afetler 5 katına çıkmış ve bunun zararı 250 milyar dolar. Tarım sektörü de doğrudan bundan zarar görüyor." dedi.

        Muğla Tarım ve Orman Müdürlüğü Salonu'nda düzenlenen "Tarımsal Üretim Planlaması ve Yeni Destek Modelleri" programında konuşan Gizligider, eğitim, sağlık ve savunma sanayisinde devrim niteliğindeki gelişmelerin tarım alanında da yapılacağını söyledi.

        Tarımda yeni dönemin üretim planlaması ve yeni destekleme modeli ile başladığını vurgulayan Gizligider, üretim planlaması ve yeni destekleme modelinin 20 yıllık süreçte oluşturulduğunu kaydetti.

        Dünyadaki kaynakların kullanımı, iklim değişimi, jeopolitik riskler, savaşlar ile büyük afetlerin yeni ve radikal kararlar alınmasını gerektirdiğini anlatan Gizligider, "Öncelikle kendimize yeterlik bizim temel kriterimiz. Tabana suyu koyarak yaptığımız bu çalışmayla üretimin ve tüketimin planlamasını yaptık. Türkiye bir tarım ihracatçısı. Son 50 yılda dünya nüfusu iki katına çıktı. Kentleşme ise yüzde 37'den yüzde 57'ye çıktı. Doğal afetler 5 katına çıkmış ve bunun zararı 250 milyar dolar. Tarım sektörü de doğrudan bundan zarar görüyor." diye konuştu.

        Gizligider, 2050 yılında dünya nüfusunun 10 milyar, Türkiye nüfusunun ise 105 milyon olmasının öngörüldüğünü anlatarak, gıda talebine dayalı üretim artışının yüzde 70 olacağını, buna göre de gıda üretimi için suyun yüzde 15 daha fazla tüketileceğini dile getirdi.

        Türkiye'de toplam kullanılabilir suyun 112 milyar metreküp olduğuna dikkati çeken Gizligider, birtakım tedbirler alınmazsa "su stresi" denilen kişi başı kullanımın bin metreküpün altına düşeceğini ifade etti.

        Gizligider, 5 Nisan 2023 itibarıyla kanuni düzenlemenin ardından yönetmelik sürecinin de tamamlandığına işaret ederek, "Her ilde kurduğumuz tarımsal planlama koordinasyon kurulumuzla, temsil düzeyinde 17 farklı fikrin bir araya geldiği ve Muğla'da hangi ilçemizde ne yapacağız, neyi planlayacağız, 13 artı 1 dediğimiz stratejik ürünlerin Türkiye açısından önemi itibarıyla bu tasnif yapıldı." ifadesini kullandı.

        Gizligider, daha sonra üretim planlaması ve yeni destekleme modelini çiftçilere anlattı.

        Vali İdris Akbıyık ise Muğla'nın sadece turizm değil tarımda da önemli bir üretim merkezi olduğunu vurguladı.

        Kentin birçok ürünün üretiminde ilk 5'te olduğu bilgisini paylaşan Akbıyık, "Tarımla ilgili ilimizde birçok proje uygulanıyor. Biz de tüm projelere destek veriyor, üretimin artırılması için çaba gösteriyoruz." dedi.

        Tarımın özellikle son yıllarda ülke gündeminde olduğunu anlatan Tarım ve Orman İl Müdürü Barış Saylak ise üretimde yeni destekleme modelleri ile üreticilerle el ele vererek büyük bir dayanışma gerçekleştireceklerini ifade etti.

        Programa, ilde tarımsal üretim yapan birlik ve kooperatiflerin temsilcileri ile çiftçiler katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İstanbul'da vahşet! İki kadını katletti
        İstanbul'da vahşet! İki kadını katletti
        Avcılar E-5 savaş alanına döndü: Ters yöne girip çok sayıda araca çarpıp kaçtı
        Avcılar E-5 savaş alanına döndü: Ters yöne girip çok sayıda araca çarpıp kaçtı
        Osimhen'in piyasa değerinde şok düşüş!
        Osimhen'in piyasa değerinde şok düşüş!
        İstanbul'un göbeğinde dehşet veren görüntü: Sokak ortasında genç kıza cinsel saldırı
        İstanbul'un göbeğinde dehşet veren görüntü: Sokak ortasında genç kıza cinsel saldırı
        4 Ekim 2024: Bugün ne oldu?
        4 Ekim 2024: Bugün ne oldu?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        İsrail-İran krizi petrol fiyatlarını nasıl etkiler?
        İsrail-İran krizi petrol fiyatlarını nasıl etkiler?
        "Türkiye'ye meydan okuma yarışına giriyorlar"
        "Türkiye'ye meydan okuma yarışına giriyorlar"
        Aracı kurum yöneticilerinden itiraz
        Aracı kurum yöneticilerinden itiraz
        Cem Garipoğlu'nun ölümünü doğrulayabilecek tanıklıklar
        Cem Garipoğlu'nun ölümünü doğrulayabilecek tanıklıklar
        Dünya devi Kerem için devrede!
        Dünya devi Kerem için devrede!
        Mazhar Alanson'un acı günü
        Mazhar Alanson'un acı günü
        Beşi̇ktaş Avrupa'da savunamıyor
        Beşi̇ktaş Avrupa'da savunamıyor
        A Milli Takım aday kadrosu açıklandı
        A Milli Takım aday kadrosu açıklandı
        Hamaney'den 5 yıl sonra bir ilk
        Hamaney'den 5 yıl sonra bir ilk
        Deprem şeytanı
        Deprem şeytanı
        Başkent trafiğini rahatlatacak "tüp tünel" projesi hayata geçiyor
        Başkent trafiğini rahatlatacak "tüp tünel" projesi hayata geçiyor
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Bu çorba tariflerini hasta olduğunuzda mutlaka deneyin!
        Bu çorba tariflerini hasta olduğunuzda mutlaka deneyin!

        Benzer Haberler

        Şahan Gökbakar ve kardeşinin de aralarında bulunduğu 4 kişiye 10'ar yıla ka...
        Şahan Gökbakar ve kardeşinin de aralarında bulunduğu 4 kişiye 10'ar yıla ka...
        AK Parti Marmaris İlçe Başkanlığına Muzaffer Aravi atandı
        AK Parti Marmaris İlçe Başkanlığına Muzaffer Aravi atandı
        Bodrum'a "Evrima" kruvaziyeriyle 283 yolcu geldi
        Bodrum'a "Evrima" kruvaziyeriyle 283 yolcu geldi
        Filmleri küçük ekranda izlemeye alışan yeni nesil beyaz perdeye yönlendiril...
        Filmleri küçük ekranda izlemeye alışan yeni nesil beyaz perdeye yönlendiril...
        Fethiyespor 3 puan istiyor
        Fethiyespor 3 puan istiyor
        Ege Bölgesi'nin en büyük doğal gölü Bafa, kuraklığın etkisiyle 30 metre çek...
        Ege Bölgesi'nin en büyük doğal gölü Bafa, kuraklığın etkisiyle 30 metre çek...