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        Muğla açıklarında 65 düzensiz göçmen yakalandı

        Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında lastik botlarda 65 düzensiz göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.10.2024 - 20:13 Güncelleme: 04.10.2024 - 20:17
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        Muğla açıklarında 65 düzensiz göçmen yakalandı
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        Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında lastik botlarda 65 düzensiz göçmen yakalandı.

        Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, ilçede görevli sahil güvenlik botları tarafından farklı zamanlarda lastik botlarda bir grup düzensiz göçmen olduğu tespit edildi.

        Ekipler tarafından durdurulan 2 lastik botta 19'u çocuk 65 düzensiz göçmen yakalandı.

        Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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