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        Bodrum'da 93 düzensiz göçmen yakalandı

        Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 93 düzensiz göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.10.2024 - 14:19 Güncelleme: 05.10.2024 - 14:22
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        Bodrum'da 93 düzensiz göçmen yakalandı
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        Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 93 düzensiz göçmen yakalandı.

        Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, ilçe açıklarında düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisi üzerine bölgeye ekipler yönlendirildi.

        Sahil güvenlik ekipleri, durdurdukları yelkenli bir teknede aralarında çocukların da olduğu 93 düzensiz göçmeni yakaladı. Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 3 şüpheli, gözaltına alındı.

        Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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