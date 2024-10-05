Muğla'da "Filistinli çocuklar için çiz" etkinliği yapıldı
Muğla'nın Fethiye ilçesinde, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek ve Gazzeli çocuklara destek amacıyla "Filistinli çocuklar için çiz" etkinliği düzenlendi.
Muğla'nın Fethiye ilçesinde, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek ve Gazzeli çocuklara destek amacıyla "Filistinli çocuklar için çiz" etkinliği düzenlendi.
Yetim Vakfı Muğla Temsilciliği tarafından Şehit Fethi Bey Parkı'nda gerçekleştirilen programa, çeşitli sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve öğrenciler destek verdi. Çocuklar yerlere konulan tuvale, Gazze'ye destek mesajları resmetti. Fethiye Kaymakamı İsmail Hakkı Ertaş ve Muğla İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, ailelerin ve öğretmenlerin eşlik ettiği çocuklar ile resim çizdi.
Kaymakam Ertaş, yaptığı açıklamada, Türk milletinin her zaman mazlumların yanında yer aldığını ve yer almaya devam edeceğini belirterek, Filistin halkına yapılan zulmün en kısa sürede durdurulması gerektiğini vurguladı.
Türkiye genelinde 81 ilde etkinliğin yapıldığını belirten Yetim Vakfı Muğla İl Temsilcisi Mübeyyen Pirci, "Filistin, tahminlere göre 30 bini aşkın çocuğun yetim, 20 bine yakın çocuğun da refakatçisiz kaldığı bir ülkedir. Gidecekleri bir hastaneleri kalmayan ve ilaç bulamayan çocukların ülkesidir." ifadesini kullandı.
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