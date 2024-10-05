Muğla'da "Filistinli çocuklar için çiz" etkinliği yapıldı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek ve Gazzeli çocuklara destek amacıyla "Filistinli çocuklar için çiz" etkinliği düzenlendi.

Yetim Vakfı Muğla Temsilciliği tarafından Şehit Fethi Bey Parkı'nda gerçekleştirilen programa, çeşitli sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve öğrenciler destek verdi. Çocuklar yerlere konulan tuvale, Gazze'ye destek mesajları resmetti. Fethiye Kaymakamı İsmail Hakkı Ertaş ve Muğla İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, ailelerin ve öğretmenlerin eşlik ettiği çocuklar ile resim çizdi.