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        Muğla'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 18 zanlı tutuklandı

        Muğla'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 18 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.10.2024 - 12:32 Güncelleme: 16.10.2024 - 12:32
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        Muğla'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 18 zanlı tutuklandı
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        Muğla'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 18 şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yapan kişilere yönelik operasyon düzenledi.

        Ekipler, 18 şüphelinin yakalandığı operasyonda bir miktar uyuşturucu ile bir miktar para ele geçirildi.

        Adliyeye sevk edilen zanlılar, "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

        Öte yandan soruşturma kapsamında 178 kişi hakkında "uyuşturucu kullanma ve bulundurma" ile "uyuşturucu ticareti yapma" suçlamasıyla adli işlem başlatıldığı bildirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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