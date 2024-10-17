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        Muğla'da yılbaşından bu yana çıkan 425 yangında bin 77 hektar alan zarar gördü

        Muğla Valisi İdris Akbıyık, 1 Ocak'tan itibaren kentte meydana gelen 425 yangında bin 77 hektar orman ve ziraat alanının yandığını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.10.2024 - 14:56 Güncelleme: 17.10.2024 - 15:33
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        Muğla'da yılbaşından bu yana çıkan 425 yangında bin 77 hektar alan zarar gördü
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        Muğla Valisi İdris Akbıyık, 1 Ocak'tan itibaren kentte meydana gelen 425 yangında bin 77 hektar orman ve ziraat alanının yandığını söyledi.

        Vali Akbıyık, Valilik 75. Yıl Salonu'nda gazetecilere, 2024 yılında 269'u orman, 156'sı ziraat yangını olmak üzere 425 yangın meydana geldiğini, yangınların büyük kısmını ekiplerin hızlı ve etkin müdahalesiyle geniş alanlara yayılmadan söndürüldüğünü kaydetti.

        Akbıyık, meydana gelen yangınlarda bin 77 hektar alanın zarar gördüğünü belirterek,"Yanan alanların rehabilitasyonu için Orman Bölge Müdürlüğümüz hızlı bir planlama sürecine girmiştir. Muğla'nın huzuru Türkiye’nin huzuru diyor, ilimizde huzur ve güven ortamının devam etmesi için tüm güvenlik birimlerimizle azim ve kararlılıkla çalışıyoruz. Orman yangınları konusunda başarılı bir sezon atlattık." dedi.

        Yangınlara Orman Bölge Müdürlüğünün yanı sıra diğer kurumlar, STK'lar ve gönüllülerin de destek verdiğini anlatan Akbıyık, ekiplerin cansiparane mücadele ettiğini ifade etti.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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