Menteşe'deki orman yangını kontrol altına alındı

Açıklamada, "Menteşe'de sarp ve dağlık arazide yürüttüğümüz mücadelede, bugün sabahın ilk ışıklarıyla mutlu sona ulaştık. Yeşil Vatan için mücadele eden bütün kahramanlarımıza, bizlerle birlikte tek yürek olan kurumlarımıza, STK'larımıza, gönüllülerimize ve vatandaşlarımıza teşekkür ederiz." ifadelerine yer verildi.

Turnalı Mahallesi'nde ormanlık alanda 18 Ekim'de çıkan ve rüzgarın etkisiyle yayılan yangına, gece kara ekipleri, sabahın ilk ışıklarıyla da hava ekipleri müdahaleyi sürdürdü.

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