Muğla'da yayanın öldüğü kazayla ilgili otomobil sürücüsü tutuklandı

Otomobil sürücüsünün U.A. (22) olduğunu tespit eden ekipler, sürücüyü gözaltına alındı.

Fethiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, dün Esenköy Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda otomobilin çarpması sonucu yaya Durkadın D'nin yaşamını yitirmesiyle ilgili, kaza yerinden kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.

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