Şehit babası, FETÖ elebaşının ölümünün milleti sevindirdiğini söyledi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Muğla'nın Marmaris ilçesinde kaldığı otele düzenlenen saldırıda şehit düşen polis memuru Nedip Cengiz Eker'in babası Nihat Eker, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in ölümünün milleti sevindirdiğini ifade etti.

FETÖ'nün suikast timiyle girilen çatışmada şehit düşen Cengiz'in ismi, ilçede cadde ile sokaklara verildi. Şehit çocuklarının ismini okul, hastane, orman, sokak ve kütüphane gibi yerlerde gören Güzel ve Nihat Eker çifti, gösterilen vefayla duygulanıyor.

Baba Eker, AA muhabirine, FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in ölüm haberinin, Türkiye Cumhuriyeti vatan toprağında yaşayan tüm milleti sevindirdiğini söyledi.

Türk devletinin ve milletinin bağımsızlığına, hürriyetine, şerefine, haysiyetine göz diken baş aktör FETÖ'nün ve ona biat edenlere Türkiye Cumhuriyeti'nin haram olduğunu dile getiren Eker, şunları kaydetti:

"Rabbim hepsini cehenneminde yaksın. Hakkımızı helal etmiyoruz. Cenazesinin ülke toprağına getirilmesini de istemiyorum. Yedi ceddinin ülkemde yaşamasını ve ülke toprağına gömülmesini istemiyorum. 15 Temmuz darbe girişimi ve kalkışma hareketinde yakalanan ve hak ettikleri cezalara çarptırılan yandaşlarının da öldüklerinde ülke topraklarına gömülmesini istemiyorum. Vatan toprağı kutsaldır. Yüreğimizi yaktılar. Hayallerimizi yok ettiler. Kısasa kısas uygulanmalıdır."