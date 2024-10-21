Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Şehit babası, FETÖ elebaşının ölümünün milleti sevindirdiğini söyledi

        Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Muğla'nın Marmaris ilçesinde kaldığı otele düzenlenen saldırıda şehit düşen polis memuru Nedip Cengiz Eker'in babası Nihat Eker, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in ölümünün milleti sevindirdiğini ifade etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.10.2024 - 18:00 Güncelleme: 21.10.2024 - 18:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şehit babası, FETÖ elebaşının ölümünün milleti sevindirdiğini söyledi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Muğla'nın Marmaris ilçesinde kaldığı otele düzenlenen saldırıda şehit düşen polis memuru Nedip Cengiz Eker'in babası Nihat Eker, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in ölümünün milleti sevindirdiğini ifade etti.

        FETÖ'nün suikast timiyle girilen çatışmada şehit düşen Cengiz'in ismi, ilçede cadde ile sokaklara verildi. Şehit çocuklarının ismini okul, hastane, orman, sokak ve kütüphane gibi yerlerde gören Güzel ve Nihat Eker çifti, gösterilen vefayla duygulanıyor.

        Baba Eker, AA muhabirine, FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in ölüm haberinin, Türkiye Cumhuriyeti vatan toprağında yaşayan tüm milleti sevindirdiğini söyledi.

        Türk devletinin ve milletinin bağımsızlığına, hürriyetine, şerefine, haysiyetine göz diken baş aktör FETÖ'nün ve ona biat edenlere Türkiye Cumhuriyeti'nin haram olduğunu dile getiren Eker, şunları kaydetti:

        "Rabbim hepsini cehenneminde yaksın. Hakkımızı helal etmiyoruz. Cenazesinin ülke toprağına getirilmesini de istemiyorum. Yedi ceddinin ülkemde yaşamasını ve ülke toprağına gömülmesini istemiyorum. 15 Temmuz darbe girişimi ve kalkışma hareketinde yakalanan ve hak ettikleri cezalara çarptırılan yandaşlarının da öldüklerinde ülke topraklarına gömülmesini istemiyorum. Vatan toprağı kutsaldır. Yüreğimizi yaktılar. Hayallerimizi yok ettiler. Kısasa kısas uygulanmalıdır."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklamalar
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklamalar
        Kırçiçek bebek ölürken kahkaha atmışlar! "Dursun çıkmadan ex olsun bu akşam maç var!"
        Kırçiçek bebek ölürken kahkaha atmışlar! "Dursun çıkmadan ex olsun bu akşam maç var!"
        21 Ekim 2024: Bugün ne oldu?
        21 Ekim 2024: Bugün ne oldu?
        "Pandemi döneminde yoğun bakım ünitesine girdik"
        "Pandemi döneminde yoğun bakım ünitesine girdik"
        İstanbul'da 7 hastane mühürlenip tabelaları indirildi!
        İstanbul'da 7 hastane mühürlenip tabelaları indirildi!
        FETÖ elebaşı Fethullah Gülen öldü!
        FETÖ elebaşı Fethullah Gülen öldü!
        Bakanlardan FETÖ elebaşı Gülen açıklaması: Bu ölüm bizi rehavete sokmayacak
        Bakanlardan FETÖ elebaşı Gülen açıklaması: Bu ölüm bizi rehavete sokmayacak
        FETÖ karıştı
        FETÖ karıştı
        ABD ile ilişkilerde yeni dönem mi?
        ABD ile ilişkilerde yeni dönem mi?
        45 FETÖ davasının 1 numaralı sanığıydı!
        45 FETÖ davasının 1 numaralı sanığıydı!
        Özgür Özel'den Demirtaş'a ziyaret
        Özgür Özel'den Demirtaş'a ziyaret
        Bakan Işıkhan'dan emekli maaş farkları ve asgari ücret açıklaması
        Bakan Işıkhan'dan emekli maaş farkları ve asgari ücret açıklaması
        New York'ta buluştular
        New York'ta buluştular
        Mauro Icardi'nin dönüşü!
        Mauro Icardi'nin dönüşü!
        İmamoğlu'ndan adaylık açıklaması
        İmamoğlu'ndan adaylık açıklaması
        Mourinho, İsmail Kartal'ın gerisinde kaldı!
        Mourinho, İsmail Kartal'ın gerisinde kaldı!
        Vural Çelik açıklaması
        Vural Çelik açıklaması
        Kung-Fu kurtarışı yaptı, zirveye çıktı!
        Kung-Fu kurtarışı yaptı, zirveye çıktı!
        "İlk kez tanık oluyorum"
        "İlk kez tanık oluyorum"
        Maliye'den enflasyon düzeltmesi denetimi
        Maliye'den enflasyon düzeltmesi denetimi

        Benzer Haberler

        Otomobile çarpıp, devrilen hafriyat kamyonunun şoförü yaralandı
        Otomobile çarpıp, devrilen hafriyat kamyonunun şoförü yaralandı
        Kapatılan hastanede doğum yapan anne: 2 saat beslenmeyle geçecek sarılık iç...
        Kapatılan hastanede doğum yapan anne: 2 saat beslenmeyle geçecek sarılık iç...
        Lüks motor yatlar Fethiye'de yakıt ikmali yaptı
        Lüks motor yatlar Fethiye'de yakıt ikmali yaptı
        Menteşe'de çıkan orman yangınında 120 arı kovanı zarar gördü
        Menteşe'de çıkan orman yangınında 120 arı kovanı zarar gördü
        Marella Discovery, 1773 yolcusuyla "ana limanı" Marmaris'e geldi
        Marella Discovery, 1773 yolcusuyla "ana limanı" Marmaris'e geldi
        Muğlaspor ilk mağlubiyetle yıkıldı
        Muğlaspor ilk mağlubiyetle yıkıldı