Muğla'da uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalandı

Çalışma kapsamında belirlenen adreslerde yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu, ruhsatsız tabanca, 39 fişek, 2 esrar öğütme aparatı, suçtan kazanıldığı değerlendirilen 11 bin 350 lira ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yatağan ve Marmaris ilçelerinde uyuşturucu imal ve ticareti yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Muğla'nın Yatağan ve Marmaris ilçesinde düzenlenen operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 6 şüpheli gözaltına alındı.

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