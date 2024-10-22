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        Muğla'da uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalandı

        Muğla'nın Yatağan ve Marmaris ilçesinde düzenlenen operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 6 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.10.2024 - 13:50 Güncelleme: 22.10.2024 - 13:56
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        Muğla'da uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalandı
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        Muğla'nın Yatağan ve Marmaris ilçesinde düzenlenen operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 6 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yatağan ve Marmaris ilçelerinde uyuşturucu imal ve ticareti yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

        Çalışma kapsamında belirlenen adreslerde yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu, ruhsatsız tabanca, 39 fişek, 2 esrar öğütme aparatı, suçtan kazanıldığı değerlendirilen 11 bin 350 lira ele geçirildi.

        Operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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