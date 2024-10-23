Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Fethiye Belediyesi çalışanları, Anıtkabir'e pedal çevirecek

        Muğla'nın Fethiye ilçesinde belediye çalışanları, Anıtkabir'e kadar bisikletle gidecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2024 - 15:17 Güncelleme: 23.10.2024 - 16:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        Fethiye Belediyesi çalışanları, Anıtkabir'e pedal çevirecek
        ABONE OL
        ABONE OL

        Muğla'nın Fethiye ilçesinde belediye çalışanları, Anıtkabir'e kadar bisikletle gidecek.

        Cumhuriyetin 101. kuruluş yıldönümünde, küresel ısınma, iklim değişikliği ve çevre temizliğine dikkat çekmek isteyen kurum çalışanları "İki Teker, 0 Karbon" projesini hazırladı.

        Proje kapsamında Anıtkabir'e kadar yaklaşık 640 kilometre pedal çevirecek 3 kişiyi, Belediye Başkanı Alim Karaca, bisiklet tutkunlarıyla vatandaşlar uğurladı.

        Karaca, yaptığı açıklamada, otomobil yerine bisiklet kullanmanın her 7 kilometrelik mesafede 1 kilogram karbon emisyonunu önlediğini söyledi.

        Projenin dünya ve ülkede yaşanan iklim değişikliğine dikkat çekmek amacıyla hazırlandığını belirten Karaca, "Temizlik İşleri Müdürümüz ile çalışma arkadaşları böyle bir projeyi bana getirdiklerinde açıkçası ben de çok heyecanlandım. Kendilerine teşekkür ediyorum. Yolları açık olsun." dedi.

        Tura çıkan Temizlik İşleri Müdürü Mahmut Bayraktar ise "Hem çevre temizliğine vurgu yapmak için, hem de Cumhuriyetin ilk yıllarında bisiklet takımı kurduran Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün aziz hatırasına atfen 101. yılın coşkusuyla 29 Ekim’de 640 kilometrelik güzergahı bisikletlerimiz ile tamamlamayı hedefledik. Atamıza saygı ve şükranlarımızı sunup Fethiye’ye geri döneceğiz." ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Narin cinayetinde ilk duruşma 7 Kasım'da
        Narin cinayetinde ilk duruşma 7 Kasım'da
        IMF'den Türkiye açıklaması
        IMF'den Türkiye açıklaması
        Bebek katili çetenin 2 numarası da 6 ay hapis yatmış!
        Bebek katili çetenin 2 numarası da 6 ay hapis yatmış!
        2 çocuğunu boğarak öldürmüştü! Cani babanın akıl sağlığı raporu belli oldu!
        2 çocuğunu boğarak öldürmüştü! Cani babanın akıl sağlığı raporu belli oldu!
        Mourinho'dan kadro tepkisi!
        Mourinho'dan kadro tepkisi!
        Avukattan polise çekiçli saldırı!
        Avukattan polise çekiçli saldırı!
        İşte Okan Buruk'un Elfsborg 11'i!
        İşte Okan Buruk'un Elfsborg 11'i!
        Yuttuğu çatal bilimsel makaleye konu olacak
        Yuttuğu çatal bilimsel makaleye konu olacak
        NATO'dan Türkiye'nin BRICS ile çalışması konusunda açıklama
        NATO'dan Türkiye'nin BRICS ile çalışması konusunda açıklama
        "Şakalaşırken" öldürdü! 7 yıl ceza alıp tahliye edildi
        "Şakalaşırken" öldürdü! 7 yıl ceza alıp tahliye edildi
        İstanbul'da park yeri cinayeti: Defalarca bıçakladı
        İstanbul'da park yeri cinayeti: Defalarca bıçakladı
        Düğün dönüşü gözyaşına boğdu! Anneden geriye kalan son fotoğraf!
        Düğün dönüşü gözyaşına boğdu! Anneden geriye kalan son fotoğraf!
        Sahtekârların listesi genişliyor
        Sahtekârların listesi genişliyor
        Arda Güler'e dev talip!
        Arda Güler'e dev talip!
        İTO'dan AB'ye vize tepkisi
        İTO'dan AB'ye vize tepkisi
        Yunus'un sevki olay çıkardı!
        Yunus'un sevki olay çıkardı!
        Savunma fonu paketi gözden geçirilecek
        Savunma fonu paketi gözden geçirilecek
        Devlet 1 özel hastane 2,8 alıyor
        Devlet 1 özel hastane 2,8 alıyor
        1 Ekim’den bu yana yaşananlar
        1 Ekim’den bu yana yaşananlar
        En büyük hedefini açıkladı
        En büyük hedefini açıkladı

        Benzer Haberler

        Yolcu gemisi "Blue Sapphire" tur hazırlığı için Marmaris'te
        Yolcu gemisi "Blue Sapphire" tur hazırlığı için Marmaris'te
        Muğla'da uyuşturucu operasyonunda 11 gözaltı
        Muğla'da uyuşturucu operasyonunda 11 gözaltı
        Bodrum'un Avrupa'da rakibi Charnay
        Bodrum'un Avrupa'da rakibi Charnay
        Muğla'da çıkan yangında 1 hektar ormanlık alan zarar gördü
        Muğla'da çıkan yangında 1 hektar ormanlık alan zarar gördü
        Muğla merkezli silah ticareti operasyonunda 6 şüpheli yakalandı
        Muğla merkezli silah ticareti operasyonunda 6 şüpheli yakalandı
        GÜNCELLEME - Dalaman'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
        GÜNCELLEME - Dalaman'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı