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        Muğla'da ruhsatsız silah ve uyuşturucu operasyonunda 11 şüpheli yakalandı

        Muğla'da ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2024 - 17:10 Güncelleme: 23.10.2024 - 17:25
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        Muğla'da ruhsatsız silah ve uyuşturucu operasyonunda 11 şüpheli yakalandı
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        Muğla'da ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.

        Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Menteşe, Marmaris, Fethiye ve Seydikemer ilçelerinde uyuşturucu madde ticareti yapan ve ruhsatsız silah bulunduran şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

        Operasyonda bir miktar uyuşturucu, sentetik ecza, esrar öğütme aparatı, 2 hassas terazi, 4 el telsizi, 2 ruhsatsız tabanca, ruhsatsız tüfek, 3 kurusıkı tabanca, havalı tüfek, 182 fişek, bıçak, suçtan elde edildiği değerlendirilen 6 bin 200 avro, 920 pound ve 67 bin 800 lira ele geçirildi.

        Operasyonlarda 11 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler jandarmadaki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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