GÜNCELLEME - Muğla'da ormanlık ve zeytinlik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Yangında, iki hektar zeytinlik ve ormanlık alan zarar gördü.

Ekiplerin, 3 uçak ve 2 helikopterle havadan, 10 arazöz ve itfaiye araçlarıyla karadan müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Kafaca Mahallesi yakınlarındaki ormanlık ve zeytinlik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde ormanlık ve zeytinlik alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.