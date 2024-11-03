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        GÜNCELLEME - Muğla'da ormanlık ve zeytinlik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

        Muğla'nın Menteşe ilçesinde ormanlık ve zeytinlik alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.11.2024 - 16:54 Güncelleme: 03.11.2024 - 16:54
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        GÜNCELLEME - Muğla'da ormanlık ve zeytinlik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
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        Muğla'nın Menteşe ilçesinde ormanlık ve zeytinlik alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

        Kafaca Mahallesi yakınlarındaki ormanlık ve zeytinlik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı.

        İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin, 3 uçak ve 2 helikopterle havadan, 10 arazöz ve itfaiye araçlarıyla karadan müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

        Yangında, iki hektar zeytinlik ve ormanlık alan zarar gördü.

        Bölgede soğutma çalışmaları sürdürülüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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