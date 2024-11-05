Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen "Mavi Balina-2024 Davet Tatbikatı" 16 ülke ile NATO unsurlarının katılımıyla gerçekleştiriliyor.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca yapılan tatbikat kapsamında gözlemcilere ve basın mensuplarına Muğla'nın Marmaris ilçesindeki Aksaz Deniz Üssü iskelesinde brifing verildi.

Harp Filosu Komutanı Tümamiral Mehmet Baybars Küçükatay, SNMG-2 Komutanı Tuğamiral Matthew Coates, Lojistik Görev Grup Komutanı Tuğamiral Özgür Özümek, Denizaltı Filosu Komutanı Tuğamiral Timur Yılmaz, Güney Görev Grup Komutanı Tuğamiral Soner Kazankaya ve Aksaz Deniz Üs Komutanı Tuğamiral Neslim Eski'nin da yer aldığı brifingde, tatbikatın önemi, amacı ve safhaları hakkında bilgi aktarıldı.

Denizaltı Filosu Komutanı Tuğamiral Timur Yılmaz, brifingde Mavi Balina-2024'ün Türk Deniz Kuvvetlerinin ev sahipliğinde, Kanada, İspanya, Yunanistan ve Türkiye’ye ait unsurlardan oluşan NATO, ABD ve Pakistan'ın deniz karakol uçağı ile katıldığı dost ve müttefik 16 ülkenin Deniz Kuvvetleri unsurları ile Türkiye'den deniz, hava ve Sahil Güvenlik kuvvetleri unsurlarının katılımıyla 04-15 Kasım arasında Doğu Akdeniz'de icra edildiğini ifade etti.

Mavi Balina Davet Tatbikatı'nın iki yılda bir olmak üzere Türkiye'nin ev sahipliğinde ve Türk Deniz Kuvvetlerince planlanarak icra edilen Denizaltı Savunma Harbi Davet Tatbikatı olduğunu belirten Yılmaz, "Tatbikatın amacı, katılan birlik ve komutanlıkların denizaltı savunma harbine yönelik bilgi ve becerilerini geliştirmek, gerçek harekat ve görevlere yönelik hazırlık seviyelerini yükseltmek ve müşterek harekat icra edebilme kabiliyetlerini arttıracak usulleri denemektir." dedi.