22. Sonbahar Göcek Yelken Yarış Haftası ve Atatürk Kupası tamamlandı
Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen 22. Sonbahar Göcek Yelken Yarış Haftası ve Atatürk Kupası'nda şampiyonlar belli oldu.
Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen 22. Sonbahar Göcek Yelken Yarış Haftası ve Atatürk Kupası'nda şampiyonlar belli oldu.
Göcek Yat Kulübü tarafından düzenlenen etkinliğe, 17 ülkeden 90 teknede 763 yelkenci katıldı.
Hafta boyunca yapılan yarışlar sonucunda ilk sırayı alan yatlar ve kaptanları şu şekilde:
IRC 1: Lagertha - Musikhin Sergei
IRC 2: Rossko Racer - Timofey Zhbankov
IRC 3: Bogatyr - Igor Rytov
IRC 4: Zacapa - Selim Kakis
IRC 5: İvana - Saveli Tumanov
CHR1: İmagine - Sokolov Aleksandr
CHR2: Capella II - Dmitry Komarov
CHR3: Orion - Aleksei Pereder
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