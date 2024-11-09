22. Sonbahar Göcek Yelken Yarış Haftası ve Atatürk Kupası tamamlandı

Hafta boyunca yapılan yarışlar sonucunda ilk sırayı alan yatlar ve kaptanları şu şekilde:

Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen 22. Sonbahar Göcek Yelken Yarış Haftası ve Atatürk Kupası'nda şampiyonlar belli oldu.

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