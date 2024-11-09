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        22. Sonbahar Göcek Yelken Yarış Haftası ve Atatürk Kupası tamamlandı

        Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen 22. Sonbahar Göcek Yelken Yarış Haftası ve Atatürk Kupası'nda şampiyonlar belli oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.11.2024 - 14:48 Güncelleme: 09.11.2024 - 16:54
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        22. Sonbahar Göcek Yelken Yarış Haftası ve Atatürk Kupası tamamlandı
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        Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen 22. Sonbahar Göcek Yelken Yarış Haftası ve Atatürk Kupası'nda şampiyonlar belli oldu.

        Göcek Yat Kulübü tarafından düzenlenen etkinliğe, 17 ülkeden 90 teknede 763 yelkenci katıldı.

        Hafta boyunca yapılan yarışlar sonucunda ilk sırayı alan yatlar ve kaptanları şu şekilde:

        IRC 1: Lagertha - Musikhin Sergei

        IRC 2: Rossko Racer - Timofey Zhbankov

        IRC 3: Bogatyr - Igor Rytov

        IRC 4: Zacapa - Selim Kakis

        IRC 5: İvana - Saveli Tumanov

        CHR1: İmagine - Sokolov Aleksandr

        CHR2: Capella II - Dmitry Komarov

        CHR3: Orion - Aleksei Pereder

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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