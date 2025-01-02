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        GÜNCELLEME - Muğla'da iş arkadaşını bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı

        Muğla'nın Fethiye ilçesinde iş arkadaşını bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.01.2025 - 05:13 Güncelleme: 02.01.2025 - 05:13
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        GÜNCELLEME - Muğla'da iş arkadaşını bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı
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        Muğla'nın Fethiye ilçesinde iş arkadaşını bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı.

        Foça Mahallesi'nde fırında çalışan bir kişi, aynı odada kaldığı Afganistan uyruklu Muhammed Emir Mirzai'yi (21) bıçaklanarak öldürülmüş halde buldu.

        İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

        Cinayette kullanılan bıçağı odada ele geçiren ekipler, şüphelinin maktul ile aynı iş yerinde çalışan ve odada kalan S.S. (24) olduğunu belirledi.

        Olayın ardından kaçan şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı.

        Mirzai'nin cesedi Fethiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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