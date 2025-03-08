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        Sipay Bodrum FK-Kasımpaşa maçının ardından

        Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Kasımpaşa'yı 1-0 yenen Sipay Bodrum FK'nin teknik direktörü Jose Morais, "Zor bir 3 puandı. Önümüze bakmaya, çalışma devam edeceğiz." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.03.2025 - 00:28 Güncelleme: 08.03.2025 - 00:28
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        Sipay Bodrum FK-Kasımpaşa maçının ardından
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        Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Kasımpaşa'yı 1-0 yenen Sipay Bodrum FK'nin teknik direktörü Jose Morais, "Zor bir 3 puandı. Önümüze bakmaya, çalışma devam edeceğiz." dedi.

        Morais, Grey Beton Bodrum Stadı'ndaki maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

        Oyuncularını gösterdikleri efor ve galibiyet için tebrik eden Morais, zor ve güçlü bir rakibe karşı mücadele ettiklerini söyledi.

        Kendileri açısından çok fazla küçük detayların belirleyici olduğu bir maç oynadıklarını dile getiren Morais, "Oyuncularım verdiğim görevi sonuna kadar yaptı. Öne geçtikten sonra özellikle son dakikalarda biraz daha defansa çekilmek zorunda kaldık. Bu durum bizi biraz zorlasa da sonucu almasını bildik. Zor bir 3 puandı. Önümüze bakmaya, çalışma devam edeceğiz. Müthiş bir atmosfer vardı, taraftarımız takımın sonuna kadar yanında oldu. Onlara sonsuz teşekkür ediyorum. Yolun sonuna kadar bütün oyuncularımızla mücadele edeceğiz." diye konuştu.

        Bazen maç içerisinde pozisyonların kaçabildiğini ve hataların olabildiği belirten Morais, bunun sadece kendilerine özgü olmadığını diğer takımların da aynı hataları yapıp gol kaçırabildiklerini ifade etti.

        - "Başarıyı sağlayabilmemiz için takımdaki tüm parçaların doğru çalışıyor olması lazım"

        Oyuncularının çok çalışmasının getirdiği bir galibiyet olduğunu vurgulayan Morais, şunları kaydetti:

        "Hepimiz bazen kazanıp mutlu oluyorsunuz. Bugün o günlerden biriydi kazandık ve mutlu olduk. Bazen de bu olmayabiliyor çok çalışıp kazanamayabiliyorsunuz ama hayat devam ediyor. Çok çalışıp mutlu olabilmek için yolumuza devam edeceğiz. Ben takıma hocalık yapıyorum ama bu işin birçok etabı var. Yanımda oturan tercüman arkadaşımın da işini iyi yapması gerekiyor. Onun benim verdiğim mesajı futbolculara doğru anlatması gerekiyor ki onlar da anlatmak istediğimi anlayabilsinler. Aynı zamanda yönetimin de desteğine ihtiyacımız oluyor. Zaman zaman oynamadıkları zaman oyuncuların hayal kırıklıkları olabiliyor. Bu bir ekip işi. Başarıyı sağlayabilmemiz için takımdaki tüm parçaların doğru çalışıyor olması lazım."

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