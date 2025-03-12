Fethiye'de arıcılara körük dağıtıldı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde arıcılara körük dağıtıldı.

Fethiye Belediyesi ile Muğla İli Arı Yetiştiricileri Birliği (MAYBİR) işbirliğinde arıcılığı desteklemek amacıyla çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda belediye tarafından temin edilen körükler, Belediye Meclis Salonu'nda düzenlenen etkinlikte arıcılara dağıtıldı.

MAYBİR Başkanı Veli Türk, yaptığı konuşmada, vakıflar ve şirketlerin desteğiyle Muğla'da yangınlardan etkilenen arıcılara daha önce kek dağıttıklarını hatırlattı.

Arıcılara indirimli şeker dağıtımı yaptıklarını, bu çalışmayı sürdüreceklerini anlatan Türk, "Bu destekler arıcıların moralini düzeltti ama bizim sıkıntımız bitmedi. En büyük sıkıntımız ballarımızı istediğimiz fiyattan satamamak. Küresel ısınma ve yangınlardan sonra, bölgede her üç çamdan ikisi yandı. Biz şu anda bir çamdan bal alıyoruz. Yangınlardan önce Muğla sınırları içerisinde yılda yaklaşık 35 bin ton bal alınırken bu sayı şu anda 10 bin ton." diye konuştu.

Türk, arıcıların ballarını istedikleri fiyattan satamadıkları için şu anda arıcı zor durumda olduklarını vurguladı.

- "Arı, tarımın sigortası, hayatın garantisi demek"

Bir arıcının tarıma katkısının yüzde 70 olduğunu dile getiren Türk, şunları kaydetti:

"Bir arıcı, tarım olan yere arısını koyduğu zaman 1 lira kazanıyorsa orada tarımla uğraşan kişiye katkısı 20 lira. Bu bilimse bir gerçek. Bal burada çok önemli değil, aslında önemli olan tarım. Arı, tarımın sigortası, hayatın garantisi demek. Biz yaşayacaksak, hayvanlar yaşayacaksa bitkiler meyve tohum üretecekse mutlaka arı şart. Bu nedenle arıcılık geleceğimiz için çok önemli. Bir arıcının körüğü tütmezse arıcı o işi bırakmış, üretim bitmiştir. Biz körükleri tüttürmek için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Hep birlikte üretmeye devam etmeliyiz."