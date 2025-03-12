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        Fethiye'de arıcılara körük dağıtıldı

        Muğla'nın Fethiye ilçesinde arıcılara körük dağıtıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.03.2025 - 13:19 Güncelleme: 12.03.2025 - 13:49
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        Fethiye'de arıcılara körük dağıtıldı
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        Muğla'nın Fethiye ilçesinde arıcılara körük dağıtıldı.

        Fethiye Belediyesi ile Muğla İli Arı Yetiştiricileri Birliği (MAYBİR) işbirliğinde arıcılığı desteklemek amacıyla çalışma yürütüldü.

        Bu kapsamda belediye tarafından temin edilen körükler, Belediye Meclis Salonu'nda düzenlenen etkinlikte arıcılara dağıtıldı.

        MAYBİR Başkanı Veli Türk, yaptığı konuşmada, vakıflar ve şirketlerin desteğiyle Muğla'da yangınlardan etkilenen arıcılara daha önce kek dağıttıklarını hatırlattı.

        Arıcılara indirimli şeker dağıtımı yaptıklarını, bu çalışmayı sürdüreceklerini anlatan Türk, "Bu destekler arıcıların moralini düzeltti ama bizim sıkıntımız bitmedi. En büyük sıkıntımız ballarımızı istediğimiz fiyattan satamamak. Küresel ısınma ve yangınlardan sonra, bölgede her üç çamdan ikisi yandı. Biz şu anda bir çamdan bal alıyoruz. Yangınlardan önce Muğla sınırları içerisinde yılda yaklaşık 35 bin ton bal alınırken bu sayı şu anda 10 bin ton." diye konuştu.

        Türk, arıcıların ballarını istedikleri fiyattan satamadıkları için şu anda arıcı zor durumda olduklarını vurguladı.

        - "Arı, tarımın sigortası, hayatın garantisi demek"

        Bir arıcının tarıma katkısının yüzde 70 olduğunu dile getiren Türk, şunları kaydetti:

        "Bir arıcı, tarım olan yere arısını koyduğu zaman 1 lira kazanıyorsa orada tarımla uğraşan kişiye katkısı 20 lira. Bu bilimse bir gerçek. Bal burada çok önemli değil, aslında önemli olan tarım. Arı, tarımın sigortası, hayatın garantisi demek. Biz yaşayacaksak, hayvanlar yaşayacaksa bitkiler meyve tohum üretecekse mutlaka arı şart. Bu nedenle arıcılık geleceğimiz için çok önemli. Bir arıcının körüğü tütmezse arıcı o işi bırakmış, üretim bitmiştir. Biz körükleri tüttürmek için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Hep birlikte üretmeye devam etmeliyiz."

        Fethiye Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürü Ali Rıza Kıroğlu ise aracılarla ilgili eksikleri tamamlamaya yönelik adımlar attıklarını, bugün de körük dağıtımıyla ilk etkinliği gerçekleştirdiklerini belirtti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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