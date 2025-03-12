Muğla'da yangında yaralanan çocuk 18 günlük yaşam mücadelesini kaybetti
Muğla'nın Fethiye ilçesinde, araçta çıkan yangında yaralanan çocuk tedavi gördüğü hastanede 18 gün sonra yaşamını yitirdi.
Muğla'nın Fethiye ilçesinde, araçta çıkan yangında yaralanan çocuk tedavi gördüğü hastanede 18 gün sonra yaşamını yitirdi.
Kargı Mahallesi'nde araçta çıkan yangında ağır yaralanan 4 yaşındaki B.K.G, tedavi gördüğü İzmir Şehir Hastanesinde yaşam mücadelesini kaybetti.
Çocuğun cenazesi yarın Fethiye'de defnedilecek.
- Olay
Fethiye ilçesinde 23 Şubat'ta araçta çıkan yangında ağır yaralanan B.K.G, Fethiye Devlet Hastanesine kaldırılmıştı. Vücudunun büyük kısmında ikinci derece yanık oluşan çocuk, ambulans helikopterle İzmir Şehir Hastanesine nakledilmişti.
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