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        Muğla'da yangında yaralanan çocuk 18 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

        Muğla'nın Fethiye ilçesinde, araçta çıkan yangında yaralanan çocuk tedavi gördüğü hastanede 18 gün sonra yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.03.2025 - 20:25 Güncelleme: 12.03.2025 - 20:25
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        Muğla'da yangında yaralanan çocuk 18 günlük yaşam mücadelesini kaybetti
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        Muğla'nın Fethiye ilçesinde, araçta çıkan yangında yaralanan çocuk tedavi gördüğü hastanede 18 gün sonra yaşamını yitirdi.

        Kargı Mahallesi'nde araçta çıkan yangında ağır yaralanan 4 yaşındaki B.K.G, tedavi gördüğü İzmir Şehir Hastanesinde yaşam mücadelesini kaybetti.

        Çocuğun cenazesi yarın Fethiye'de defnedilecek.

        - Olay

        Fethiye ilçesinde 23 Şubat'ta araçta çıkan yangında ağır yaralanan B.K.G, Fethiye Devlet Hastanesine kaldırılmıştı. Vücudunun büyük kısmında ikinci derece yanık oluşan çocuk, ambulans helikopterle İzmir Şehir Hastanesine nakledilmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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