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        Muğla'da şubat ayında 3 suç örgütü çökertildi

        Muğla Valisi İdris Akbıyık, kentte 2025 yılının ikinci ayında düzenlenen operasyonlarda 3 suç örgütünün çökertildiğini ve yakalanan 15 kişinin tutuklandığını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.03.2025 - 12:45 Güncelleme: 13.03.2025 - 13:09
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        Muğla'da şubat ayında 3 suç örgütü çökertildi
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        Muğla Valisi İdris Akbıyık, kentte 2025 yılının ikinci ayında düzenlenen operasyonlarda 3 suç örgütünün çökertildiğini ve yakalanan 15 kişinin tutuklandığını bildirdi.

        Vali Akbıyık, Valilik 75. Yıl Toplantı Salonu'nda düzenlenen güvenlik toplantısında, geçen aya ilişkin asayiş raporlarını paylaştı.

        Muğla'da huzur, güven ve asayiş ortamının korunması için her türlü tedbiri aldıklarını belirten Akbıyık, "2025 yılının şubat döneminde kolluk kuvvetlerinin yaptığı çalışmalar sonucunda gerçekleştirilen 3 operasyonda 3 suç örgütü çökertilirken, 15 kişi tutuklandı, 24 şüpheli ise adli kontrolle serbest bırakıldı." dedi.

        Akbıyık, kentin her köşesinde "zehir tacirlerine" göz açtırmadıklarını vurgulayarak, düzenlenen operasyonlarda 46 kişinin tutuklandığını, 29 kişinin adli kontrolle serbest bırakıldığını ve çok miktarda uyuşturucu ele geçirildiğini söyledi.

        Düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığı ile mücadele kapsamında 35 operasyon yapıldığını anlatan Akbıyık, operasyonlarda 25 kişinin tutuklandığını, 12 kişinin adli kontrolle serbest bırakıldığını, 9 araca el konulduğunu ve tespit edilen 159 düzensiz göçmenin ise geri gönderme merkezlerine gönderildiğini kaydetti.

        Akbıyık, ilde arama kaydı bulunan 427 kişinin de yakalanarak gerekli işlemlerin yapıldığını anlatarak, denetimlerin aralıksız devam edeceğini ifade etti.

        Terör örgütlerine yönelik operasyonların da kentte hız kesmeden devam ettiğini belirten Akbıyık, operasyonlarda terör örgütü PKK/KCK üyesi 3, FETÖ ve diğer terör örgütleri üyesi 5 kişinin tutuklandığını, 1 kişinin ise adli kontrolle serbest bırakıldığını aktardı.

        Vali Akbıyık, siber suçlarla mücadele kapsamında ise gözaltına alınan 19 şüpheliden 3'ünün tutuklandığını dile getirdi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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