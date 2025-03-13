Muğla'da kadın yaşam merkezi açıldı

Muğla'da Büyükşehir ve Menteşe belediyelerinin destekleriyle kadın yaşam merkezi açıldı.

Bayır Mahallesi'nde kurulan merkezin açılışında konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, kentte kadın, erkek, çocuk, engelli ve yoksul tüm bireyler için eşitlik temelli yaklaşım sergilediklerini söyledi.

Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal ise merkezin yalnızca sosyal tesis değil, vizyonla tasarlanmış yaşam alanı olduğunu ifade etti.

Belediye olarak gerçek ihtiyaçlara dokunan, farkındalık yaratan ve gündelik hayatı kolaylaştıran hizmet alanı oluşturmak için çalıştıklarını belirten Köksal, "Merkezi, kadınların ve çocukların gerçek ihtiyaçlarına yanıt verecek şekilde tasarladık. Bu binayı planlarken, kadınların sosyal hayatta güçlü şekilde yer almalarını, çocukların güvenli ortamda eğitim almasını ve onların gelişimlerine katkı sağlamayı ön planda tuttuk." dedi.

Merkezde, kadınların mesleki beceri kazanmasına olanak tanıyan meslek atölyeleri yer alıyor. Kadınlara psikolojik ve hukuki destek hizmetleri sunulacak merkezde, kreş de bulunuyor.

Açılışa, CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem ve CHP Muğla Milletvekili Gizem Özcan'ın da aralarında olduğu çok sayıda kişi katıldı.