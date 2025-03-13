Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Muğla'da kadın yaşam merkezi açıldı

        Muğla'da Büyükşehir ve Menteşe belediyelerinin destekleriyle kadın yaşam merkezi açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.03.2025 - 17:01 Güncelleme: 13.03.2025 - 17:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        Muğla'da kadın yaşam merkezi açıldı
        ABONE OL

        Muğla'da Büyükşehir ve Menteşe belediyelerinin destekleriyle kadın yaşam merkezi açıldı.

        Bayır Mahallesi'nde kurulan merkezin açılışında konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, kentte kadın, erkek, çocuk, engelli ve yoksul tüm bireyler için eşitlik temelli yaklaşım sergilediklerini söyledi.

        Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal ise merkezin yalnızca sosyal tesis değil, vizyonla tasarlanmış yaşam alanı olduğunu ifade etti.

        Belediye olarak gerçek ihtiyaçlara dokunan, farkındalık yaratan ve gündelik hayatı kolaylaştıran hizmet alanı oluşturmak için çalıştıklarını belirten Köksal, "Merkezi, kadınların ve çocukların gerçek ihtiyaçlarına yanıt verecek şekilde tasarladık. Bu binayı planlarken, kadınların sosyal hayatta güçlü şekilde yer almalarını, çocukların güvenli ortamda eğitim almasını ve onların gelişimlerine katkı sağlamayı ön planda tuttuk." dedi.

        Merkezde, kadınların mesleki beceri kazanmasına olanak tanıyan meslek atölyeleri yer alıyor. Kadınlara psikolojik ve hukuki destek hizmetleri sunulacak merkezde, kreş de bulunuyor.

        Açılışa, CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem ve CHP Muğla Milletvekili Gizem Özcan'ın da aralarında olduğu çok sayıda kişi katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        TürkNet'e siber saldırı!
        TürkNet'e siber saldırı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Nerede Türkiye'ye ihtiyaç varsa oradayız
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Nerede Türkiye'ye ihtiyaç varsa oradayız
        İstanbul'da 16 yaşındaki çocuğu öldüren 2 katil yakalandı!
        İstanbul'da 16 yaşındaki çocuğu öldüren 2 katil yakalandı!
        Dünyanın en büyük silah ihracatçıları açıklandı
        Dünyanın en büyük silah ihracatçıları açıklandı
        Türkiye'den ABD'ye 7 bin ton yumurta gitti
        Türkiye'den ABD'ye 7 bin ton yumurta gitti
        Kadir İnanır'dan yeni fotoğraf
        Kadir İnanır'dan yeni fotoğraf
        Trump'tan AB'ye misilleme tehdidi
        Trump'tan AB'ye misilleme tehdidi
        Okulda tesadüfen keşfedildi! 200 milyon yıllık
        Okulda tesadüfen keşfedildi! 200 milyon yıllık
        İsrail Şam'a saldırı düzenledi
        İsrail Şam'a saldırı düzenledi
        İşte Mou'nun Avrupa'daki geri dönüşleri!
        İşte Mou'nun Avrupa'daki geri dönüşleri!
        Trump Filistinlileri Gazze'den sınır dışı etmediğini savundu
        Trump Filistinlileri Gazze'den sınır dışı etmediğini savundu
        5 yılda 337 milyar TL doğum yardımı
        5 yılda 337 milyar TL doğum yardımı
        Yaşlı kadının taşla kuyumcuyu soyma girişimi!
        Yaşlı kadının taşla kuyumcuyu soyma girişimi!
        Sahur buluşmasında Bilal Erdoğan da sahneye çıktı
        Sahur buluşmasında Bilal Erdoğan da sahneye çıktı
        Yerlikaya'dan başıboş sokak hayvanları açıklaması
        Yerlikaya'dan başıboş sokak hayvanları açıklaması
        Entübe edildi
        Entübe edildi
        Yeni aşk iddiası
        Yeni aşk iddiası
        İşte Mourinho'nun Rangers 11'i!
        İşte Mourinho'nun Rangers 11'i!
        'Gizli' sapık yakalandı!
        'Gizli' sapık yakalandı!
        "Dışarıdan göründüğü gibi değil"
        "Dışarıdan göründüğü gibi değil"

        Benzer Haberler

        Muğla'da 1'inci sınıf öğrencilerinden Mehmetçiğe mektup
        Muğla'da 1'inci sınıf öğrencilerinden Mehmetçiğe mektup
        16. Güney Ege Gıda, Tarım ve Hayvancılık Fuarı açıldı
        16. Güney Ege Gıda, Tarım ve Hayvancılık Fuarı açıldı
        Minikler ilk mektuplarını Mehmetçiğe yazdı
        Minikler ilk mektuplarını Mehmetçiğe yazdı
        Muğla'da şubat ayında 3 suç örgütü çökertildi
        Muğla'da şubat ayında 3 suç örgütü çökertildi
        Vali Akbıyık, Ula Geri Gönderme Merkezi'nde incelemelerde bulundu
        Vali Akbıyık, Ula Geri Gönderme Merkezi'nde incelemelerde bulundu
        Aydın Ayaydın Fethiye'de iftar verdi
        Aydın Ayaydın Fethiye'de iftar verdi