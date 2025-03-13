Muğla'da, 30 yıl 5 ay 25 gün hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde hakkında 30 yıl 5 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde hakkında 30 yıl 5 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Ekipler, başta "kasten öldürme" olmak üzere 10 ayrı suçtan hakkında 30 yıl 5 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.E'nin ilçede olduğunu tespit etti.
Belirlenen adresin önünde kısa bir kovalamacanın ardından yakalanan hükümlü, adliyedeki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.
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