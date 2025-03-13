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        Muğla'da, 30 yıl 5 ay 25 gün hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

        Muğla'nın Seydikemer ilçesinde hakkında 30 yıl 5 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.03.2025 - 19:47 Güncelleme: 13.03.2025 - 19:55
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        Muğla'da, 30 yıl 5 ay 25 gün hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
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        Muğla'nın Seydikemer ilçesinde hakkında 30 yıl 5 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

        Ekipler, başta "kasten öldürme" olmak üzere 10 ayrı suçtan hakkında 30 yıl 5 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.E'nin ilçede olduğunu tespit etti.

        Belirlenen adresin önünde kısa bir kovalamacanın ardından yakalanan hükümlü, adliyedeki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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