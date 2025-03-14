Muğla'da sendika üyesi işçilerin başkanla görüştüğü toplantıda arbede yaşandı

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ile görüşen Türkiye Enerji, Su ve Gaz İşçileri (TES-İŞ) Sendikasına üye işçiler ile belediye personeli arasında arbede yaşandı.

Yeniköy, Kemerköy ve Yatağan termik santrallerinde çalışan yaklaşık 500 işçi ve TES-İŞ temsilcileri, Büyükşehir Belediye Başkanı Aras ile görüşmek için Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi'ne geldi.

Görüşmeler sırasında slogan atan işçiler, kendilerini dinlemek ve çözüm önerilerini konuşmak için salona gelen Aras'ın konuşmasına engel oldu.

Aras'a tepki gösteren TES-İŞ Sendikası Mali Sekreteri Kemal Özcan'ı sakin olması yönünde uyaran Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Taner Yiğit ile işçiler arasında tartışma yaşandı.

Tartışmanın büyümesi üzerine salonda bulunan belediye personeli ve işçiler arasında arbede çıktı. Bazı işçiler, Aras'ın bulunduğu sahneye baret fırlattı.

Salonda haber takibi yapan yerel gazete muhabiri Ümmü Gülsüm Dural da darbedildi. Gazeteci, görevliler tarafından güvenli bölgeye alındı.

Görüşmeler ise işçilerin dışarıya çıkarılması sonrası çalışanların taleplerini içeren dosyanın Aras'a verilmesiyle sona erdi.