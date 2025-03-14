Bodrum'da 26 yıl 3 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Ekipler, "nitelikli cinsel saldırı" ve "hükümlü veya tutuklunun kaçması" suçlarından hakkında 26 yıl 3 ay 28 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.K'nin Gümbet Mahallesi'nde olduğunu tespit etti.

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