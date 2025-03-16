Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Fethiye'de ormanlık alanda kaybolan 2 kişi kurtarıldı

        Muğla'nın Fethiye ilçesinde doğa yürüyüşü sırasında ormanlık alanda kaybolan 2 kişi ekiplerce kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.03.2025 - 11:50 Güncelleme: 16.03.2025 - 11:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        Fethiye'de ormanlık alanda kaybolan 2 kişi kurtarıldı
        ABONE OL

        Muğla'nın Fethiye ilçesinde doğa yürüyüşü sırasında ormanlık alanda kaybolan 2 kişi ekiplerce kurtarıldı.

        Yeşilüzümlü Mahallesi'ndeki Kadyanda Antik Kenti bölgesinde yürüyüşe çıkan 2 kadın, yolunu kaybetti.

        Yürüyüşçülerin 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istemesi üzerine bölgeye, Mahalle Afet Gönüllüleri (MAG) Acil Müdahale Derneği ekipleri sevk edildi.

        Ekipler tarafından bulundukları ormanlık alandan kurtarılan kadınlar, güvenli alana getirildi.

        Kadınların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yaz gibi! İstanbul'da sıcak hava yoğunluğu!
        Yaz gibi! İstanbul'da sıcak hava yoğunluğu!
        Makedonya'da gece kulübü yangını
        Makedonya'da gece kulübü yangını
        F.Bahçe'nin kader sınavı!
        F.Bahçe'nin kader sınavı!
        14.kattan düştü! Genç kadının şüpheli ölümü!
        14.kattan düştü! Genç kadının şüpheli ölümü!
        Okan Buruk ilk 11'ini buldu!
        Okan Buruk ilk 11'ini buldu!
        Faldan denetim ve vergi çıktı
        Faldan denetim ve vergi çıktı
        Kaldırımda beklerken öldürüldü!
        Kaldırımda beklerken öldürüldü!
        Hapis yatmamak için hamileliğini kullandı!
        Hapis yatmamak için hamileliğini kullandı!
        Erkek arkadaşını vurup ateşe verdi! Yanık elle çözülen cinayet!
        Erkek arkadaşını vurup ateşe verdi! Yanık elle çözülen cinayet!
        Trump talimat verdi, ABD Husilere saldırdı
        Trump talimat verdi, ABD Husilere saldırdı
        Kademeli boşanma
        Kademeli boşanma
        2. ve 3. Lig'de günün CANLI maçları
        2. ve 3. Lig'de günün CANLI maçları
        "Hayır" demekte zorlanıyor musunuz?
        "Hayır" demekte zorlanıyor musunuz?
        "Rezaletin fotoğrafı"
        "Rezaletin fotoğrafı"
        Grönland'da Trump'ın ilhak açıklamasına protesto
        Grönland'da Trump'ın ilhak açıklamasına protesto
        Parfümün tarihsel gelişimi sizi şaşırtacak!
        Parfümün tarihsel gelişimi sizi şaşırtacak!
        Musk, Mars'a insansı robot taşıyan ilk roketi 2026'da gönderecek
        Musk, Mars'a insansı robot taşıyan ilk roketi 2026'da gönderecek
        Yüzde 48 arttı
        Yüzde 48 arttı
        "Annem benimle iftihar etmedi"
        "Annem benimle iftihar etmedi"
        Tarihi binlerce yıl öncesine dayanan vitamin deposu!
        Tarihi binlerce yıl öncesine dayanan vitamin deposu!

        Benzer Haberler

        Petrol Ofisi Maxima 2025 Türkiye Ralli Şampiyonası sürüyor
        Petrol Ofisi Maxima 2025 Türkiye Ralli Şampiyonası sürüyor
        Marmaris'te öksüz ve yetim çocuklar iftarda buluştu
        Marmaris'te öksüz ve yetim çocuklar iftarda buluştu
        Güney Ege'de yasa dışı geçişlere sıkı takip
        Güney Ege'de yasa dışı geçişlere sıkı takip
        Muğla'da uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı tutuklandı
        Muğla'da uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı tutuklandı
        Yat yarışlarında Marmaris MIYC Kış Trofesi'nin 4. ayağı başladı
        Yat yarışlarında Marmaris MIYC Kış Trofesi'nin 4. ayağı başladı
        Bodrum'da tekne ile pasarella arasında sıkışan marina çalışanı öldü
        Bodrum'da tekne ile pasarella arasında sıkışan marina çalışanı öldü