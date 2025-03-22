Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, Muğla'da konuştu:

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, artık kendi SİHA'larını, eğitim uçaklarını, helikopterlerini, deniz platformlarını, kara araçlarını, uydularını geliştirebilen ve üretebilen bir ülke olduklarını belirterek, Türkiye'yi daha güçlü, topyekun kalkınmış bir konuma taşıyacaklarını söyledi.

Bir dizi program için kente gelen Bakan Kacır, Polgün Su Kaydırakları firmasını ziyaret ederek, üretim ve AR-GE çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Apiterapi Merkezi'nde de incelemeler yapan Kacır, Muğla Ticaret Borsası'nda düzenlenen Güney Ege Kalkınma Ajansı Projeleri Toplu Açılış Töreni'ne katıldı.

Kacır, burada yaptığı konuşmada, tarihinde kadim medeniyetlere ev sahipliği yapmış, eşsiz coğrafyasıyla, deniziyle, sıcak insanıyla Ege'nin incisi Muğla'da olmaktan memnuniyet duyduğunu söyledi.

Tarımdan kültür turizmine, el sanatlarından su sporlarına, deniz taşımacılığından apiterapik ürünlere geniş yelpazede 10 yeni projenin açılışını gerçekleştirdiklerini belirten Kacır, Muğla'nın ekonomik kalkınmasına değer katacak projelerin kente ve ülkeye hayırlı olmasını diledi.

- "Milli gelirimizi 22 yılda 236 milyar dolardan 1 trilyon 3 milyar dolara çıkardık"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde son 22 yılın güçlü zemini üzerinde Türkiye Yüzyılı'na daha güçlü ve müreffeh Türkiye hedefiyle adım atıldığını vurgulayan Kacır, "Bu hedefe ulaşmak, geleceğe istikamet vermek adına çok çalıştık, azim ve gayretle durmadan, yorulmadan emin adımlarla yürüdük. Planlı ve sağlam temelli politikalarla, uzun vadeli vizyon hedeflerle, istikrarlı projelerle hayalleri gerçek, imkansızı mümkün kıldık. Milli gelirimizi son 22 yılda 236 milyar dolardan 1 trilyon 3 milyar dolara çıkardık." dedi.

Kişi başı milli gelirde 15 bin doları yakaladıklarını aktaran Kacır, planlı sanayi alanları, nitelikli insan kaynağı ve güçlü lojistik bağlantılarıyla ülkeyi küresel üretim üssü konumuna taşıdıklarını kaydetti.

Kacır, adeta sıfırdan inşa edilen AR-GE ve yenilik altyapısıyla teknoloji geliştiren ve ihraç eden ülke haline gelindiğini vurguladı.

2002'de 10 milyar dolar olan orta-yüksek ve yüksek teknolojili ürün ihracatının geçen yıl 101 milyar dolara ulaştığını bildiren Kacır, "Artık kendi SİHA'larını, eğitim uçaklarını, helikopterlerini, deniz platformlarını, kara araçlarını, uydularını geliştirebilen ve üretebilen bir ülkeyiz. Milletimizin 60 yıllık yerli otomobil hayalini elektrikli ve akıllı aracımız Togg'la gerçeğe dönüştürmüş bir ülkeyiz. Elbette bu kazanımlarla yetinmeyeceğiz. Ülkemizi Türkiye Yüzyılı'nda daha büyük, daha güçlü, refahı yurt sathına daha dengeli yayılmış ve topyekun kalkınmış bir ülke konumuna taşıyacağız." diye konuştu. Kacır, yerel kalkınma seferberliğiyle şehirlerin sahip olduğu birikimi, zenginliği, nitelikli insan kaynağını kendi kimliğiyle münhasır şekilde harekete geçirdiklerini dile getirdi. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak yatırım teşvikleriyle, sanayi alanlarıyla, KOBİ'lere sağlanan imkanlarla ve bölgesel kalkınma projeleriyle Muğla'yı ihya ettiklerini, Muğlalılar için çalıştıklarını ifade eden Bakan Kacır, şöyle konuştu: "Son 22 yılda şehrimizin yatırımlarla buluşması adına düzenlediğimiz 1460 teşvik belgesi ile 221 milyar liralık sabit yatırımın ve 49 binden fazla istihdamın önünü açtık. Muğla'da sanayinin çarklarının hızla dönmesini sağlamak adına Milas OSB'nin altyapı yatırımları için 178 milyon lira finansman sağladık. Muğla'nın ekonomisinin, kalkınmasının taşıyıcı sütunlarından KOBİ'lerimize can suyu olmaya devam ediyoruz. 22 yıl öncesinde Muğla'da KOSGEB desteklerinden faydalanan KOBİ sayısı bir elin parmaklarını geçmezken, KOBİ'lerin hamisi kurumumuz bugüne kadar 16 binden fazla KOBİ'mize 2 milyar lira destek sağladı. Muğla'da üretim altyapısını inovasyonla güçlendirmek ve teknoloji girişimlerinin gelişimini destekleyecek bir zemin hazırlamak için şehrimize Teknopark ve AR-GE merkezi kazandırdık. TÜBİTAK destek programlarımızla son 22 yılda 328 bilimsel projeye ve 2 bin 87 bilim insanına 1 milyar lira destekte bulunduk." Kacır, Muğla'nın 37 yerel değerini, yöresel lezzetini tescilleyerek hem tüketici hem de üreticiyi koruma altına aldıklarını anlattı.

- "Spor ve macera turizminde şehrimize dinamizm katacak alternatif turizm alanları oluşturduk" Güney Ege Kalkınma Ajansı eliyle kamu kurumları, mahalli idareler, üniversiteler, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının yürüttüğü 359 yerel kalkınma odaklı projeye 758 milyon lira kaynak aktardıklarını belirten Kacır, şöyle devam etti: "Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı kapsamında dezavantajlı grupları ekonomik hayata kazandırmaya dönük 11 projeye 47,5 milyon lira destek sağladık. Bugün Güney Ege Kalkınma Ajansımızın destekleriyle şehrimizi toplam 139 milyon lira proje büyüklüğüne sahip 10 eserle buluşturuyoruz. Muğla'ya arıcılık tesislerinden kooperatif ürünleri desteğine, doğa sporlarından deniz turizmine, deniz taşımacılığına bir dizi yeni projeyi kazandırıyoruz. Açılışını gerçekleştirdiğimiz projelerle dünya çam balı merkezi Muğla'mızın apiterapik ürünlerde de bir marka şehir haline gelmesini, katma değerli arı ürünlerinin ticarileştirilmesini ve arıcılıkta bilim ve teknoloji odaklı bir dönüşümün başlamasını sağladık. Kadın, genç istihdamı ve dezavantajlı bireylerin iş gücüne katılımını sağlayan yeni iş modelleri oluşturduk. Mevcut turizm destinasyonlarımızda gerçekleştirdiğimiz renove ve sosyal donatı projelerimiz ile şehrimizin ören yerlerinin ziyaretçi sayısını artırdık. Özellikle spor ve macera turizminde şehrimize dinamizm katacak alternatif turizm alanları oluşturduk." Kacır, geçen aylarda yürürlüğe aldıkları 2024-2028 Bölgesel Gelişme Ulusal Stratejisi'yle Muğla'yı rekabetçi iller kategorisinde konumlandırdıklarını ifade etti. Muğla'da tarımsal üretimi gençler için cazip hale getireceklerini, kooperatifleşmeyi teşvik ederek yenilikçi tarım uygulamalarını yaygınlaştıracaklarını aktaran Kacır, dijital teknolojiler ve akıllı uygulamalarla verimliliği artıracaklarını, katma değerli üretimi güçlendireceklerini ve araştırma altyapısını geliştirerek sektörde sürdürülebilir büyümeyi destekleyeceklerini kaydetti. Şehrin sahip olduğu eşsiz turizm potansiyelini ortaya çıkarmak adına destinasyon yönetimini güçlendirerek turizm çeşitliliğini artıracaklarına işaret eden Kacır, konuşmasını şöyle tamamladı: