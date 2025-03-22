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        Muğla'da ormanlık ve zeytinlik alanda çıkan yangın söndürüldü

        Muğla'nın Menteşe ilçesinde ormanlık ve zeytinlik alanda çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.03.2025 - 15:47 Güncelleme: 22.03.2025 - 16:03
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        Muğla'da ormanlık ve zeytinlik alanda çıkan yangın söndürüldü
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        Muğla'nın Menteşe ilçesinde ormanlık ve zeytinlik alanda çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

        Kafaca Mahallesi yakınlarındaki ormanlık ve zeytinlik alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında soğutma çalışması yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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