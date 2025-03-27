Muğla'da bayram tatilinde ziyaretçilerin güvenliği için tedbirler artırıldı

Ramazan Bayramı tatilinde yoğunluk yaşanması beklenen Muğla'da, kent sakinleriyle ziyaretçilerin tatillerini huzur ve güven ortamında geçirmeleri için önlemler artırıldı.

Muğla Valisi İdris Akbıyık, Valilik 75. Yıl Salonu'nda gazetecilere yaptığı açıklamada, il girişleri ve ilçeler arasındaki yol kontrol noktalarında 24 saat esasıyla denetimlerin aralıksız süreceğini söyledi.

Vatandaşların huzur ve güven ortamında mutlu bir bayram geçirmeleri konusunda başta sağlık ve güvenlik tedbirlerinin alındığını vurgulayan Akbıyık, ayrıca ulaştırma, haberleşme, enerji ve diğer tüm kamu hizmetleriyle ilgili önceden alınan tedbirlerin, bayram öncesi, bayram süresi ve sonrası için yeniden gözden geçirildiğini kaydetti.

Bayram tatili boyunca ekiplerin görev başında olacağını belirten Akbıyık, "Ziyaretçilerin huzur ve güveni için Ramazan Bayramı süresince İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 11 bin 520, İl Jandarma Komutanlığı tarafından 10 bin 982, Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından 297 olmak üzere toplam 22 bin 799 personel görevlendirildi. Özellikle trafiğin yoğun olduğu devlet kara yolu güzergahlarında, yol kontrol arama noktalarında sağlıklı ve güvenli bir trafik akışı sağlanması için ekip ve görevli sayıları arttırıldı." dedi.

Akbıyık, şehir içi ve şehirlerarası yollarda, trafik yoğunluğunun ve kaza riskinin arttığı yol güzergahlarında ise trafik ihlallerinin önlenmesi amacıyla helikopter ve dron gibi hava taşıtlarının trafik denetimlerinde etkin olarak kullanılacağını ifade etti. Muğla ve ilçelerinde kazalara ve sağlık sorunlarına karşı nöbetçi sağlık ekiplerinin 24 saat kesintisiz görev yapacağını belirten Akbıyık, "İlimiz genelinde 9 bin 227 sağlık çalışanı görev yapacak. 112 Acil Çağrı Merkezimizde ise 160 personel görevlendirildi. 9 gün sürecek olan bayram tatili süresince Valiliğimiz koordinesinde ilgili kurumlarca gerekli tüm tedbirler alındı." diye konuştu. Akbıyık, olası orman yangınlarına karşı da teyakkuz halinde olduklarını, vatandaşlardan kesinlikle anız yakmamalarını, bağ, bahçe ve sera temizlik işlerinde ateş kullanımından kaçınmalarını istedi. - Muğla'da 223 konaklama tesisi kapatıldı İl genelinde 528 otel ve tesisin yerinde incelendiğini belirten Akbıyık, "Eksiklikleri bulunan 223 otel ve tesis için kapatma kararı verildi, 41'inin de kapatma işlemleri devam ediyor." bilgisini paylaştı.