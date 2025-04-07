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        Muğla'da, 13 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

        Muğla'nın Milas ilçesinde, 13 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.04.2025 - 20:29 Güncelleme: 07.04.2025 - 20:29
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        Muğla'da, 13 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
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        Muğla'nın Milas ilçesinde, 13 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik yaptığı çalışmada, 3 ayrı suçtan 13 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.Ö'nün (50) ilçede olduğu tespit edildi.

        Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Selimiye Mahallesi'nde düzenlenen operasyonla yakalanan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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