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        60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'na doğru

        60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda (Tour of Türkiye) Muğla'da gerçekleştirilecek 3 etap için koordinasyon toplantısı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.04.2025 - 12:41 Güncelleme: 09.04.2025 - 13:01
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        60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'na doğru
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        60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda (Tour of Türkiye) Muğla'da gerçekleştirilecek 3 etap için koordinasyon toplantısı yapıldı.

        Muğla Valiliği Vali Özer Türk Salonu'nda Vali İdris Akbıyık başkanlığında yapılan toplantıya İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Emrullah Bütün, İl Emniyet Müdürü Ali Canbolat, ilçe kaymakamları, Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu ve ilgili kamu kurumu temsilcileri katıldı.

        Toplantıda organizasyon öncesinde yapılan son hazırlıklar görüşülerek alınan tedbirler değerlendirildi.

        Akbıyık, Türkiye ve Muğla'nın doğal güzelliklerinin, tarihi ve kültürel değerlerinin spor turizmi vesilesiyle tüm dünyaya tanıtılacağı 60. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nun önemine dikkati çekerek, organizasyonun başarılı bir şekilde gerçekleştirilmesi için tüm önlemlerin alındığını söyledi.

        60. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nun 3, 4 ve 5. etaplarına Muğla, 29 Nisan-1 Mayıs'ta ev sahipliği yapacak.

        Turda 3. etap (Fethiye-Marmaris) 29 Nisan, 4. etap (Marmaris-Akyaka-Kıran) 30 Nisan ve 5. etap (Marmaris-Aydın) 1 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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