Muğla'da bir kişi aracında ölü bulundu

Ladikli'nin cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için morga kaldırıldı.

Taşyaka Mahallesi Sanayi Sitesi'nde, park halindeki araçta bir kişinin hareketsiz durduğunu fark eden çevredeki esnaf, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

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