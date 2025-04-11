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        Muğla'da bir kişi aracında ölü bulundu

        Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir kişi aracında ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.04.2025 - 18:57 Güncelleme: 11.04.2025 - 18:57
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        Muğla'da bir kişi aracında ölü bulundu
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        Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir kişi aracında ölü bulundu.

        Taşyaka Mahallesi Sanayi Sitesi'nde, park halindeki araçta bir kişinin hareketsiz durduğunu fark eden çevredeki esnaf, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        İhbar üzerine, bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yapılan kontrolde, araçta bulunan Tevfik Ladikli'nin (56) hayatını kaybettiği belirlendi.

        Ladikli'nin cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için morga kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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