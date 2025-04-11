Muğla'da bir kişi aracında ölü bulundu
Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir kişi aracında ölü bulundu.
Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir kişi aracında ölü bulundu.
Taşyaka Mahallesi Sanayi Sitesi'nde, park halindeki araçta bir kişinin hareketsiz durduğunu fark eden çevredeki esnaf, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine, bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yapılan kontrolde, araçta bulunan Tevfik Ladikli'nin (56) hayatını kaybettiği belirlendi.
Ladikli'nin cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için morga kaldırıldı.
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