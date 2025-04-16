Datça'da küçük ve büyük hayvanlarda karantina uygulaması başlatıldı

Uzmanlar, hastalığın sinekler veya kan emici bitler aracılığıyla bulaştığını belirtirken, insan sağlığı açısından risk taşımadığını ancak hayvan kayıplarına yol açabileceğini ifade etti.

Oğlakta burun akıntısı fark edilmesinin ardından İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından alınan numuneler, laboratuvar analizlerinde mavi dil hastalığı bulgularını ortaya koydu.

Hızırşah Mahallesi'nde bir oğlakta tespit edilen hastalık nedeniyle, ilçe genelinde büyükbaş ve küçükbaş hayvan giriş-çıkışı 40 gün süreyle durduruldu.

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