Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Datça'da küçük ve büyük hayvanlarda karantina uygulaması başlatıldı

        Datça ilçesinde "mavi dil hastalığı" nedeniyle küçük ve büyükbaş hayvanlarda karantina uygulaması başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.04.2025 - 19:14 Güncelleme: 16.04.2025 - 19:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        Datça'da küçük ve büyük hayvanlarda karantina uygulaması başlatıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Datça ilçesinde "mavi dil hastalığı" nedeniyle küçük ve büyükbaş hayvanlarda karantina uygulaması başlatıldı.

        Hızırşah Mahallesi'nde bir oğlakta tespit edilen hastalık nedeniyle, ilçe genelinde büyükbaş ve küçükbaş hayvan giriş-çıkışı 40 gün süreyle durduruldu.

        Oğlakta burun akıntısı fark edilmesinin ardından İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından alınan numuneler, laboratuvar analizlerinde mavi dil hastalığı bulgularını ortaya koydu.

        Hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla ilçe genelinde karantina tedbirleri uygulanmaya başlandı.

        Uzmanlar, hastalığın sinekler veya kan emici bitler aracılığıyla bulaştığını belirtirken, insan sağlığı açısından risk taşımadığını ancak hayvan kayıplarına yol açabileceğini ifade etti.

        Yetkililer, hayvan sahiplerini dikkatli olmaları yönünde uyararak karantina sürecindeki gelişmelerin yakından takip edileceğini açıkladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kurtulmuş: Hem yetki aşımı hem de hukuken yok hükmünde
        Kurtulmuş: Hem yetki aşımı hem de hukuken yok hükmünde
        Sırrı Süreyya Önder yoğun bakımda
        Sırrı Süreyya Önder yoğun bakımda
        Önder'in kızı babasına seslendi
        Önder'in kızı babasına seslendi
        Sırrı! Etme!
        Sırrı! Etme!
        Hem küflenmiş hem kurtlanmış...
        Hem küflenmiş hem kurtlanmış...
        Piyasa Merkez'den ne bekliyor?
        Piyasa Merkez'den ne bekliyor?
        Yeni infaz düzenlemesi kapıda! Binlerce mahkuma erken tahliye yolu
        Yeni infaz düzenlemesi kapıda! Binlerce mahkuma erken tahliye yolu
        16 Nisan 2025: Bugün ne oldu?
        16 Nisan 2025: Bugün ne oldu?
        Beyaz Saray: Bazı kalemlerde yüzde 245 vergi
        Beyaz Saray: Bazı kalemlerde yüzde 245 vergi
        'Tek yumrukla ölüme' müebbet hapis
        'Tek yumrukla ölüme' müebbet hapis
        Konya'da can pazarı! 1'i bebek 2 çocuk öldü
        Konya'da can pazarı! 1'i bebek 2 çocuk öldü
        Yusuf Fehmi Genç altın madalyayı rekorla aldı!
        Yusuf Fehmi Genç altın madalyayı rekorla aldı!
        "Geçmiş olsun" mesajları
        "Geçmiş olsun" mesajları
        Piyasaların MB'den beklediği faiz mesajı ne?
        Piyasaların MB'den beklediği faiz mesajı ne?
        Dursun Özbek'ten Fenerbahçe'ye gönderme!
        Dursun Özbek'ten Fenerbahçe'ye gönderme!
        Tarkan'ın acı günü
        Tarkan'ın acı günü
        Kayıp gencin 1 yıl sonra cansız bedeni bulundu!
        Kayıp gencin 1 yıl sonra cansız bedeni bulundu!
        Aaron Boupendza hayatını kaybetti!
        Aaron Boupendza hayatını kaybetti!
        Şakir Paşa Ailesi'nin setinde yangın
        Şakir Paşa Ailesi'nin setinde yangın
        F.Bahçe'den santrfor harekatı!
        F.Bahçe'den santrfor harekatı!

        Benzer Haberler

        Muğla'da kayıp olarak aranan kişi ormanda ölü bulundu
        Muğla'da kayıp olarak aranan kişi ormanda ölü bulundu
        Muğla'da 2 firari hükümlü yakalandı
        Muğla'da 2 firari hükümlü yakalandı
        Türkiye Şampiyonu Aziz Can Aydoğan İl Milli Eğitim Müdürü Çay'ı ziyaret ett...
        Türkiye Şampiyonu Aziz Can Aydoğan İl Milli Eğitim Müdürü Çay'ı ziyaret ett...
        Muğla'da motosikletten düşen plakayı kaskına takan sürücü trafikte görüntül...
        Muğla'da motosikletten düşen plakayı kaskına takan sürücü trafikte görüntül...
        Bodrum açıklarındaki uyuşturucu operasyonunda yakalanan 10 sanığa 30'ar yıl...
        Bodrum açıklarındaki uyuşturucu operasyonunda yakalanan 10 sanığa 30'ar yıl...
        Bodrum'da yat ve gemiyle uyuşturucu taşıyan 10 sanığa 30'ar yıl hapis cezas...
        Bodrum'da yat ve gemiyle uyuşturucu taşıyan 10 sanığa 30'ar yıl hapis cezas...