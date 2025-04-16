Muğla'da 2 firari hükümlü yakalandı

Muğla'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan hakkında 11 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve "resmi belgede sahtecilik ve dolandırıcılık" suçlarından hakkında 10 yıl 3 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü, Bodrum ve Ortaca ilçelerinde düzenlenen operasyonla yakalandı.

Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.