Muğla'da 2 firari hükümlü yakalandı
Muğla'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.
Muğla'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan hakkında 11 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve "resmi belgede sahtecilik ve dolandırıcılık" suçlarından hakkında 10 yıl 3 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü, Bodrum ve Ortaca ilçelerinde düzenlenen operasyonla yakalandı.
Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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