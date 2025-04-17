Fethiye'de otomobiliyle çarptığı 3 bisikletliden birinin ölümüne neden olan sürücü tutuklandı

Alkan, müdahaleye rağmen kurtarılamamış, otomobil sürücüsü ise gözaltına alınmıştı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde otomobiliyle çarptığı 3 bisikletliden birinin hayatını kaybetmesine neden olan sürücü tutuklandı.

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