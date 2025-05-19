GÜNCELLEME - Fethiye'de bir kadının darbedilmesiyle ilgili 3 şüpheli tutuklandı
Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir kadının darbedilmesiyle ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir kadının darbedilmesiyle ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
Karaçulha Mahallesi Esenköy yolundaki akaryakıt istasyonunda yaşanan olayın ardından İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.
Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Kadının eski erkek arkadaşı ile 2 kişi "kasten yaralama" ve "yağma" suçlamasıyla polis ekiplerince gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.S. (21), H.A. (20) ve T.A. (22) çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
- Muğla Valiliği açıklama yaptı
Muğla Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Yaşanan menfur olayda mağdur olan vatandaşa geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Bilinmelidir ki, Muğla'da kadına yönelik şiddete asla müsamaha gösterilmemektedir. Kadına yönelik her türlü şiddet davranışının karşısında, devletimizin kararlı duruşu vardır." ifadeleri kullanıldı.
- Olay
Fethiye ilçesinde akaryakıt istasyonundaki markette dün bir kadın darbedilmiş, aracı da şüpheliler tarafından kaçırılmıştı. Kadın ile olay sırasında darbedilen istasyon çalışanının şikayeti üzerine polis ekipleri şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatmıştı. Olay anı güvenlik kamerasınca kaydedilmişti.
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