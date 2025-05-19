Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        GÜNCELLEME - Fethiye'de bir kadının darbedilmesiyle ilgili 3 şüpheli tutuklandı

        Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir kadının darbedilmesiyle ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.05.2025 - 11:23 Güncelleme: 19.05.2025 - 11:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        GÜNCELLEME - Fethiye'de bir kadının darbedilmesiyle ilgili 3 şüpheli tutuklandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir kadının darbedilmesiyle ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

        Karaçulha Mahallesi Esenköy yolundaki akaryakıt istasyonunda yaşanan olayın ardından İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

        Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Kadının eski erkek arkadaşı ile 2 kişi "kasten yaralama" ve "yağma" suçlamasıyla polis ekiplerince gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.S. (21), H.A. (20) ve T.A. (22) çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        - Muğla Valiliği açıklama yaptı

        Muğla Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Yaşanan menfur olayda mağdur olan vatandaşa geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Bilinmelidir ki, Muğla'da kadına yönelik şiddete asla müsamaha gösterilmemektedir. Kadına yönelik her türlü şiddet davranışının karşısında, devletimizin kararlı duruşu vardır." ifadeleri kullanıldı.

        - Olay

        Fethiye ilçesinde akaryakıt istasyonundaki markette dün bir kadın darbedilmiş, aracı da şüpheliler tarafından kaçırılmıştı. Kadın ile olay sırasında darbedilen istasyon çalışanının şikayeti üzerine polis ekipleri şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatmıştı. Olay anı güvenlik kamerasınca kaydedilmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Vladimir Putin: Görüşme bilgilendirici geçti
        Vladimir Putin: Görüşme bilgilendirici geçti
        Dışişleri'nden Yunanistan açıklaması
        Dışişleri'nden Yunanistan açıklaması
        İki yıldız, tek başkan: Dursun Özbek
        İki yıldız, tek başkan: Dursun Özbek
        Kardeşini yaraladı, yengesini öldürdü! "Ukala ukala konuştu"
        Kardeşini yaraladı, yengesini öldürdü! "Ukala ukala konuştu"
        19 Mayıs yurdun dört bir yanında coşkuyla kutlandı
        19 Mayıs yurdun dört bir yanında coşkuyla kutlandı
        "Süreç öncekine göre fevkalade iyi"
        "Süreç öncekine göre fevkalade iyi"
        Adalı’nın oğlunun lüks otomobili yandı
        Adalı’nın oğlunun lüks otomobili yandı
        Kamyonette korkunç manzara! Baba ve oğlunun cansız bedenleri bulundu!
        Kamyonette korkunç manzara! Baba ve oğlunun cansız bedenleri bulundu!
        G.Saray'ın Devler Ligi'ndeki muhtemel rakipleri
        G.Saray'ın Devler Ligi'ndeki muhtemel rakipleri
        87 yıllık bayram: 106 yıl önce Samsun'a ilk adım
        87 yıllık bayram: 106 yıl önce Samsun'a ilk adım
        Atatürk'ün bilinmeyen görüntüleri
        Atatürk'ün bilinmeyen görüntüleri
        "Minnetle anıyoruz"
        "Minnetle anıyoruz"
        Seda Bakan'dan suç duyurusu
        Seda Bakan'dan suç duyurusu
        Galatasaray'a dev gelir!
        Galatasaray'a dev gelir!
        Tarihin yeniden yazıldığı yer!
        Tarihin yeniden yazıldığı yer!
        Evinde cinayete kurban gitti! Sevgilisinin arkadaşları gözaltında!
        Evinde cinayete kurban gitti! Sevgilisinin arkadaşları gözaltında!
        Kimin efsane olduğu açıklandı
        Kimin efsane olduğu açıklandı
        'Tofaş ile birleşmek bize yeni imkanlar yaratacak'
        'Tofaş ile birleşmek bize yeni imkanlar yaratacak'
        Victor hakkında her şey
        Victor hakkında her şey
        'Gece Müzeciliği’nin yeni durağı Sardes Antik Kenti’nde bir gece
        'Gece Müzeciliği’nin yeni durağı Sardes Antik Kenti’nde bir gece

        Benzer Haberler

        Fethiye'de öğrenciler Türk bayraklarıyla yamaç paraşütü uçuşu yaptı
        Fethiye'de öğrenciler Türk bayraklarıyla yamaç paraşütü uçuşu yaptı
        Muğla'da otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
        Muğla'da otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
        Muğla'da 19 Mayıs, teknelerde bando takımı eşliğinde kutlandı
        Muğla'da 19 Mayıs, teknelerde bando takımı eşliğinde kutlandı
        Muğla'da akaryakıt istasyonunda kadına şiddete 3 gözaltı; şüpheliler adliye...
        Muğla'da akaryakıt istasyonunda kadına şiddete 3 gözaltı; şüpheliler adliye...
        Muğla'da otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü öldü
        Muğla'da otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü öldü
        Bodrum'da dalgıçlar 19 Mayıs'ı deniz altında kutladı
        Bodrum'da dalgıçlar 19 Mayıs'ı deniz altında kutladı