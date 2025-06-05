AK Parti Muğla Milletvekili Otgöz'den Kurban Bayramı mesajı

AK Parti Muğla Milletvekili Yakup Otgöz, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Otgöz, mesajında, kutsiyeti, bereketi ve rahmeti ile tüm milleti kucaklayan Kurban Bayramı’na kavuşmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Bayramın ülkeye ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini dilen Otgöz, mesajında, "Huzur ve kardeşlik duyguları içerisinde bir bayram geçirmemizi niyaz ediyorum. Bayramlar birlik ve berberliğimizin arttığı, sevincin, mutluluğun, yakınlaşma ve dayanışmanın doruğa çıktığı günlerdir. Bayramlar, kırgınlıkların unutulup, dostlukların pekiştirildiği, düşkünlerin elinden tutulup yetim ve öksüzlerin sevindirildiği kutsal günlerdir. Bayramların en önemli özelliklerinden birisi de kardeşlik, sevgi ve hoşgörü ortamı oluşturmasıdır. Özellikle Gazze'de, Filistin'de zulüm gören Müslüman kardeşlerimiz için işte böyle bir ortama ihtiyaç var. Masum Filistin halkını katleden katil İsrail'i şiddetle kınıyorum." ifadelerine yer verdi.

Otgöz, mesajında, araçlarıyla yollara çıkan vatandaşlara da dikkatli olmaları, hız sınırına uymaları ve emniyet kemeri takmaları konusunda uyarıda bulundu.