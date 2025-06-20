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        GÜNCELLEME - Muğla'da bir kişi misafir olduğu evde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu

        Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir kişi, misafir olduğu evde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.06.2025 - 17:10 Güncelleme: 20.06.2025 - 17:10
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        GÜNCELLEME - Muğla'da bir kişi misafir olduğu evde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu
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        Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir kişi, misafir olduğu evde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu.

        Göcek Mahallesi'nde Ömer Bayram Fidan'ın (23) misafir olarak bulunduğu B.E.B'nin (30) evinde bıçaklandığı ihbarı üzerine jandarma ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi.

        Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde, Fidan'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. İncelemenin ardından Fidan'ın cenazesi, Fethiye Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

        Olayın ardından kaçtığı belirlenen cinayet şüphelisi B.E.B'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

        Bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelinin kaçtığı otomobili takip etti.

        Antalya'da gözaltına alınan B.E.B'nin Fethiye'ye getirileceği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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