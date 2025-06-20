Muğla'da silahlı kavgada gencin öldürülmesine ilişkin 2 zanlı tutuklandı

Tepe Mahallesi 36 Sokak'ta iki grup arasında bilinmeyen nedenle çıkan silahlı kavgada mermilerin isabet etmesiyle yaralanan Ç.K, Marmaris Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

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