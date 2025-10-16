Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Bodrum Boat Show Fuarı yerli ve yabancı misafirlerini ağırlıyor

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde bu yıl ilki düzenlenen Bodrum Boat Show, ikinci gününde yerli ve yabancı ziyaretçileri ağırlamaya devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.10.2025 - 16:16 Güncelleme: 16.10.2025 - 16:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bodrum Boat Show Fuarı yerli ve yabancı misafirlerini ağırlıyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde bu yıl ilki düzenlenen Bodrum Boat Show, ikinci gününde yerli ve yabancı ziyaretçileri ağırlamaya devam etti.

        Muğla Büyükşehir Belediyesi ve İMEAK Deniz Ticaret Odasının organizasyonu, Bodrum Belediyesi ve MUTTAŞ Denizcilik AŞ'nin destekleriyle 19 Ekim'e kadar Bodrum Limanı'nda sürecek fuarda, 5 ile 50 metre arasında 200'e yakın tekne yer alıyor.

        Bodrum İskele Meydanı, Kale ve Neyzen Tevfik caddelerinde kurulan stantlarda tekne ve yat malzemeleri ile ekipmanlarının yanı sıra farklı birçok ürün satışa sunuluyor.

        Dün yapılan açılış programının ardından deniz ve tekne tutkunları bugün de hem teknelere hem de stantlara ilgi gösterdi.

        İMEAK Deniz Ticaret Odası Bodrum Şubesi Başkanı Orhan Dinç, gazetecilere, fuarın beklentilerinin de üzerine bir katılımla gerçekleştiğini söyledi.

        Fuarda farklı türde teknelerin satışa sunulduğunu belirten Dinç, "Fuarda 10 bin avrodan, yaklaşık 30 milyon avroya kadar tekne satışı mevcut. Bu teknelerin boyu 5 ila 50 metre arasında değişiyor. Fuarda 200'e yakın tekne 500'den fazla da markamız var. Fuar boyunca 25 bin ziyaretçi hedefliyoruz. Talebin ve ilginin olması bizi fazlasıyla mutlu etti. Burada yer alan büyük teknelerin Bodrum tersanelerinden çıkması bizi ayrıca mutlu ediyor." ifadesini kullandı.

        - Bodrum'da üretilen süper yat 28,5 milyon avrodan satışa sunuluyor

        Bodrum ilçesinde imal edilen ve 30 Mayıs'ta İçmeler tersanesinde denize indirilen 50 metre uzunluğunda ve 9 metre genişliğindeki süper yat "Legasea" da fuarda 28,5 milyon avrodan satışa sunuldu.

        Firmanın üst yöneticisi Onur Tekin, yatta 12 misafir için 6 kabin, 10 personel için de 5 kabin bulunduğunu belirtti.

        Yatın çelik ve alüminyumdan oluştuğuna dikkati çeken Tekin, "Üretimi tamamen Bodrum'da yapılan yat herkesin ilgisini çekiyor. Fuardaki en büyük tekne ve satış fiyatı ise 28,5 milyon avro. Yatımızı haftalık 325 bin avroya kiraya veriyoruz." dedi.

        Fuarı ziyaret eden sanatçı Hakan Altun da "Arkadaşlarımla fuarı geziyorum. Tekne merakım var. Gezmeyi de çok severim. Kendi teknem yok ama 'en iyi tekne arkadaşının teknesidir' derler. Çok güzel bir fuar alanı olmuş. Bence geç kalınmış bir organizasyon. Bodrum cennet gibi bir yer. Bu tür organizasyonların artmasını dilerim." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Sahte e-imza skandalına DDK incelemesi
        Sahte e-imza skandalına DDK incelemesi
        Sezgin Baran Korkmaz'a gözaltı kararı!
        Sezgin Baran Korkmaz'a gözaltı kararı!
        Sokakta karşılaştığı eski karısını öldürdü!
        Sokakta karşılaştığı eski karısını öldürdü!
        "Enerji dönüşümü için finansmana erişim kolaylaşmalı"
        "Enerji dönüşümü için finansmana erişim kolaylaşmalı"
        Alacak tartışması kanlı bitti... 18 yaşında çifte cinayet!
        Alacak tartışması kanlı bitti... 18 yaşında çifte cinayet!
        İşte play-off'taki muhtemel rakiplerimiz!
        İşte play-off'taki muhtemel rakiplerimiz!
        Daha 5 yaşında çocuk! Markette feci darp! O baba gözaltında!
        Daha 5 yaşında çocuk! Markette feci darp! O baba gözaltında!
        Sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama
        Sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama
        İtalya iddiası!
        İtalya iddiası!
        Öğrenciye gasp müdüre darp! Okulda dehşet!
        Öğrenciye gasp müdüre darp! Okulda dehşet!
        5G ihalesi sonuçlandı
        5G ihalesi sonuçlandı
        Transferde dev derbi!
        Transferde dev derbi!
        Merve'yi öldüresiye dövmüştü... Telefonuna el koyup başında sigara içmiş!
        Merve'yi öldüresiye dövmüştü... Telefonuna el koyup başında sigara içmiş!
        Patronu için suç duyurusu
        Patronu için suç duyurusu
        Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık!
        Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık!
        Motosikletliye sinirlendi, durağa daldı!
        Motosikletliye sinirlendi, durağa daldı!
        Avcılar'da sürpriz keşif!
        Avcılar'da sürpriz keşif!
        İlk kim tokalaştı?
        İlk kim tokalaştı?
        "Gümrüksüz online alışveriş sınırı sıfıra indirilsin"
        "Gümrüksüz online alışveriş sınırı sıfıra indirilsin"
        Konutta dolar bazlı yükseliş
        Konutta dolar bazlı yükseliş

        Benzer Haberler

        Marmaris Belediye Başkanı Ünlü ve 6 sanığın yargılanmasına devam edildi
        Marmaris Belediye Başkanı Ünlü ve 6 sanığın yargılanmasına devam edildi
        Muğla'da göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı
        Muğla'da göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı
        Muğla'da çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü
        Muğla'da çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü
        Milas'ta silahlı 'alacak' kavgası: 2 ölü
        Milas'ta silahlı 'alacak' kavgası: 2 ölü
        "Astoria Grande" kruvaziyeri Marmaris'e 868 turist getirdi
        "Astoria Grande" kruvaziyeri Marmaris'e 868 turist getirdi
        Muğla'da sürek avında kazara vurulan kişi hayatını kaybetti
        Muğla'da sürek avında kazara vurulan kişi hayatını kaybetti