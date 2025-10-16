Marmaris Belediye Başkanı Ünlü ve 6 sanığın yargılanmasına devam edildi

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca, 19 Mart'ta İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasını protesto sırasında yaşanan olaylarla ilgili Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü ile 6 kişi hakkında açılan davanın ikinci duruşması yapıldı.

Muğla 2. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada sanıklar Burak Taşlıcalı ve Ali Deniz Ceylan, taraf avukatları ve şikayetçi eski Muğla İl Emniyet Müdürü Ali Canbolat'ın koruması Erol Tuluk hazır bulundu.

Ünlü'nün yanı sıra CHP Muğla İl Başkan Yardımcısı Mehmet Barut ve CHP Muğla İl Gençlik Kolları Başkanı Nazım Şardoğan'ın da aralarında bulunduğu diğer sanıklar ile Canbolat ve diğer şikayetçi polis memurları duruşmaya katılmadı.

Mahkemede söz verilen koruma polisi Tuluk, olay öncesi Emniyet Müdürü Canbolat ile emniyet binasında olduklarını, yürüyüşte olay çıkınca adliye önüne geldiklerini söyledi.

Canbolat ile bekledikleri sırada yürüyüşe katılanların çevik kuvvet barikatını aşmaya çalıştıklarını, uyarılara rağmen devam ettiklerini anlatan Tuluk, şunları kaydetti:

"Arbede sırasında İl Emniyet Müdürümüz olayların içinde kaldı. Biz de korumak için müdahalede bulunduk. Grup içindeki şahıslar kolumdan çekiyorlardı. Hatta bir şahıs flama sopasıyla arkadan vuruyordu. Çekmeler ve itiş, kakış oldu. Kolumda çizik, morluk, ayağımda da ağrı oldu. O kargaşa halinde nasıl olduğunu hatırlamıyorum. Biber gazı kullanmadık. Kanunsuz yürüyüş uyarısı yapılmasına rağmen devam edince çevik kuvvet biber gazı kullandı. Şikayetçiyim ve davaya katılmak istiyorum."

Sanık avukatları, gösteri ve yürüyüşün hukuka aykırı olmadığını, Yargıtay kararlarının da bu yönde olduğunu belirterek, müvekkillerinin beratini talep etti.

Hakim, olay anına ilişkin görüntü kayıtlarının incelenmesi için uzman bilirkişi temin edilemediğinden görüntülerin celse arasında izlenerek rapor tanzim edilmesine karar vererek, duruşmayı 11 Aralık'a erteledi.

Duruşma sonrası gazetecilere açıklama yapan sanık avukatlarından Barış Aydın San, gazetecilere, bilirkişi temin edilemediği için raporun gelmediğini, bu sebeple görüntülerin bizzat hakim tarafından inceleneceğini ifade etti.