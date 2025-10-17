Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Fethiye'de denize düşen yamaç paraşütü pilotu, tedavi gördüğü hastanede öldü

        Muğla'nın Fethiye ilçesinde yamaç paraşütü yaparken denize düşerek yaralanan Alman pilot, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.10.2025 - 19:22 Güncelleme: 17.10.2025 - 19:22
        Fethiye'de denize düşen yamaç paraşütü pilotu, tedavi gördüğü hastanede öldü
        Muğla'nın Fethiye ilçesinde yamaç paraşütü yaparken denize düşerek yaralanan Alman pilot, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

        Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Babadağ'da dün yamaç paraşütü yaparken denize düşerek ağır yaralanan Alman pilot Frederick Sass, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

        Babadağ'ın 1700 metredeki pistinden kalkış yapan Alman yamaç paraşütü pilotu Frederick Sass, iniş sırasında denize düşmüştü. Bölgedeki tekneciler tarafından denizden çıkarılan Sass, kıyıda bekleyen ambulansla özel bir hastaneye kaldırılmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

