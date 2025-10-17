Fethiye'de denize düşen yamaç paraşütü pilotu, tedavi gördüğü hastanede öldü

Babadağ'ın 1700 metredeki pistinden kalkış yapan Alman yamaç paraşütü pilotu Frederick Sass, iniş sırasında denize düşmüştü. Bölgedeki tekneciler tarafından denizden çıkarılan Sass, kıyıda bekleyen ambulansla özel bir hastaneye kaldırılmıştı.

