        Datça'da Knidos Cup Yelken Yarışları yapıldı

        Muğla'nın Datça ilçesinde Knidos Cup Yelken Yarışları gerçekleştirildi.

        20.10.2025 - 16:52
        Datça Yat Spor Kulübü tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen yarışlar, 17-19 Ekim'de Datça-Knidos rotasında yapıldı.

        Türkiye Yelken Federasyonu ve yerel kurumların da destekleriyle hayata geçirilen organizasyon, denizcilik tarihine ışık tutmayı ve kültürel mirası yaşatmayı amaçladı.

        Türk denizciliğinin unutulmaz isimlerinden Bülent Görgün'ün anısına düzenlenen ve iki gün süren yarışta 20 yelken ekibi mücadele etti.

        Yarışların ilk gün yapılan Körmen - Knidos Etabınını ORC-A kategorisinde Zafer Öznur, ORC-B kategorisinde de Bülent Çelik kazandı.

        İkinci Gün - Knidos-Datça Etabını da ORC-A kategorisini Erol Algül kazanırken, ORC-B kategorisinde de Dağhan Başpınar birincilik elde etti.

        Yarış sonunda Knidos Özel Kupası ve Overall Birinciliği, ORC-B kategorisinde yarışan Avolare teknesinin oldu.

